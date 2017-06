FeelViana, um hotel para férias ativas

Em Viana do Castelo, no pinhal de uma praia do Alto Minho protegido das nortadas, existe um hotel vocacionado para o turismo ativo e de bem-estar, o FeelViana

Lucília Monteiro

Quem conhece praticantes de windsurf ou de kitesurf, identifica o frenesim que os invade mal sentem o vento a soprar mais forte. De repente, nada mais lhes interessa e é imperioso agarrarem na prancha e na vela e correrem para a praia mais próxima. No hotel FeelViana, estes anseios têm uma resposta rápida. Construído no pinhal da Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, e próximo da foz do rio Lima, proporciona as condições ideais para a prática destes e de outros desportos, aquáticos e não só.

José Sampaio conhece bem este terreno, onde passou os últimos dez anos a imaginar o que diz ser “o primeiro sport hotel de Portugal”. Natural de Guimarães, desde miúdo que passa verões inteiros no Cabedelo, a delirar com as nortadas típicas da região. Viajou pelo mundo, atrás do vento, recolhendo boas práticas no acolhimento de turistas desportivos. Soluções que agora aplicou no projeto do FeelViana, inaugurado em maio.

Além do edifício principal, com 46 quartos (15 deles suítes), existem nove bungalows, ideais para uma família com duas crianças. Nas construções em madeira é notória a preocupação do arquiteto Carlos Castanheira com o enquadramento na envolvente dunar. Das varandas viradas a oeste, espreita-se o mar, entre pinheiros. “É apetecível para quem procura umas férias mais dinâmicas, conciliadas com uma boa infraestrutura, confortável e espaçosa”, sublinha Alexandra Santos, diretora de marketing e de comunicação.

Como nem sempre o vento sopra, há uma série de alternativas para uma estada agradável, desde bike tours com e sem guia (as bicicletas, inclusive elétricas, podem ter GPS com passeios programados), stand up paddle, surf, bodyboard, vela, running, trekking. O Sports Center do FeelViana aluga e vende o equipamento para a prática destas modalidades e tem ainda formadores para dar apoio total.

Quem prefira estar à margem deste ambiente mais frenético, pode sempre optar pelo spa, com salas de tratamentos à base de algas, estúdio de ioga, ginásio (há personal trainer), piscina interior, sauna e banho turco. Sem sopro de vento.

Lucília Monteiro

O chefe de cozinha Hugo Hernâni veio do Belcanto para liderar o restaurante do FeelViana. A carta reflete a inspiração regional, desde a sopa de peixe ao ceviche de camarão da nossa costa, passando pelo lombo de novilho da serra d’Arga, com uma apresentação irrepreensível.

FeelViana > R. Brás de Abreu, 222, Praia do Cabedelo, Viana do Castelo > T. 258 330 330 > sports center dom-qui 09h-20h, sex-sáb 09h-22h > quartos duplos a partir de €100, bungalows a partir de €150

Lucília Monteiro