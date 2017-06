M’Ar De Ar Aqueduto: Relaxar entre as muralhas

Da adaptação de um palácio do século XV nasceu, em Évora, o M’Ar De Ar Aqueduto – Historic Design Hotel & Spa, um hotel de cinco estrelas onde se conjuga tradição e modernidade com o melhor do Alentejo

No edifício de fachada branca imaculada saltam à vista as três janelas manuelinas. É tudo o que resta do exterior do antigo Palácio dos Sepúlveda, que ao longo da sua história serviu tanto de convento como de fábrica de confeção, até ser transformado em 2008 no hotel de cinco estrelas M’Ar De Ar Aqueduto. Localizado dentro das muralhas de Évora, foi buscar o nome a um dos ex-libris da cidade, o Aqueduto da Água de Prata. O monumento percorre parte do edifício e é omnipresente em quase todos os recantos do interior do hotel, quer se esteja a passear pelo jardim, a tomar uma bebida na esplanada do bar, na piscina ou no corredor que liga o antigo palácio à ala nova, construída durante o projeto de conversão do imóvel. Parte dos 64 quartos ficam nesta zona e foram decorados a branco, enquanto nos da ala antiga predominam os tons terra. Aqui, há camas de dossel, papel de parede, varandas com vista para a rua ou acesso ao jardim.

Numa zona recatada com acesso a um jardim de laranjeiras, ficam os quartos Spa, equipados com banheiras de hidromassagem, ideais para tratamentos a dois. No Spa Aqueduto, com 220 metros quadrados, relaxa-se com massagens de Pedras Quentes e trata-se do corpo com terapias como a de Bamboo, uma massagem de origem francesa que modela, reafirma e estimula o sistema linfático e circulatório (€70, uma hora).

Também pelo estômago se conquistam os hóspedes no M’Ar De Ar Aqueduto. A gastronomia tipicamente alentejana do restaurante Degust’Ar, chefiado por António Nobre, é uma referência na cidade e na região. A cozinha de autor do chefe alentejano leva à mesa o melhor do Alentejo, dos sabores mais simples da sopa de cação aos mais complexos como o do carré de borrego ou das bochechas de porco. A ementa certa para partir à descoberta da cidade Património da Unesco.

Pedro Vilhena

O Degust’Ar Bistro é o novo restaurante do hotel. Com uma carta à base de petiscos, serve ovos mexidos com espargos verdes, salada de polvo ou ainda pratos tipicamente alentejanos como pezinhos de coentrada e botifarra da Azaruja.

M’Ar De Ar Aqueduto – Historic Design Hotel & Spa > R. Cândido dos Reis, 72, Évora > T. 266 740 700 > a partir de €122