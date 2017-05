Flora Chiado Apartments: Ser turista na cidade

Os Flora Chiado Apartments, em Lisboa, querem ser uma casa fora de casa. Com todas as mordomias, para se poder descansar sem preocupações ou mesmo receber os amigos

Carla Pires

Inundados de luz natural e com janelas para a Rua Anchieta, os Flora Chiado Apartments são um oásis no centro de Lisboa. O projeto, inaugurado em novembro do ano passado, é do arquiteto Ricardo Flora, que recuperou o edifício pombalino adquirido no início do século passado pelo seu bisavô Biagio Flora (proprietário do Bazar do Novo Mundo, mais tarde Biagio Flora, uma antiga loja de brinquedos na Rua do Ouro).

São dez, os apartamentos, com tipologias T1 e T2 (três duplex) e um estúdio, a poucos passos do Teatro Nacional de São Carlos, das lojas da Rua Garrett e do Rossio. Na porta ao lado, funciona o restaurante Alma, do chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, onde todos os hóspedes do Flora Chiado Apartments têm tratamento especial na reserva (com a devida antecedência). Quem preferir receber ali os amigos durante a estada, pode sempre pedir o serviço de mordomo (um profissional do Alma) e organizar um almoço ou um jantar no apartamento.

Transformar o número 13 da Rua Anchieta num alojamento moderno, com serviços de topo, demorou cerca de um ano. “O interior foi descascado até ao osso. Recuperámos as madeiras – fizemos cabeceiras de cama e móveis de apoio, pés de mesa e forrámos balcões de cozinha – os azulejos, cerca seis mil, que foram arrancados para proceder ao restauro, as portadas das janelas e a pedra das escadas, do chão da entrada e chaminés das antigas cozinhas, agora com outras funções”, explica Sofia Bragança, responsável pelo projeto de arquitetura de interiores.

Depois, acrescentaram-se detalhes decorativos, como as fotografias a preto e branco de grande dimensão de Rui Palha, os candeeiros Tom Dixon ou o mobiliário assinado pelo brasileiro Jader Almeida. Todos os apartamentos têm cozinhas topo de gama, equipadas com loiça Costa Verde e faqueiro Cutipol, lareiras emolduradas por azulejos, serviço diário de limpeza e um pequeno-almoço com pão fresco, entregue todos os dias à porta num saco de linho bordado.

Caso falte alguma coisa ou haja um pedido especial, basta chamar o concierge, que, com a maior brevidade possível, concretizará os desejos dos hóspedes. Vale a pena ser turista, assim.

Flora Chiado Apartments > R. Anchieta, 13, Lisboa > T. 21 139 1436 > a partir de €180 (estúdio)