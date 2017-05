The Cliff Bay: Com os olhos cheios de Atlântico

Neste hotel madeirense, à beira do Funchal, os hóspedes são mimados com uma mão-cheia de miradouros, acesso direto ao mar e um restaurante com duas Estrelas Michelin

No The Cliff Bay, o primeiro pecado será pernoitar sem aproveitar a vista para o mar, ali mesmo em baixo. O segundo, acreditamos, será não explorar os recantos do hotel, seja num banco do jardim luxuriante que envolve o edifício, seja nos solários e miradouros, que tanto servem para os banhos de sol como para observar a baía do Funchal, no centro da cidade, a dois quilómetros dali.

A vida de hóspede neste hotel de cinco estrelas do grupo PortoBay Hotels & Resorts pode ser difícil se a estada for curta. Entre a biblioteca, a sala de jogo com mesa de snooker, as esplanadas ao ar livre, e os bares – por exemplo, no Le Cliff Bar & Bistro tanto se toma um chá das cinco como se bebe um gin –, são inúmeras as alternativas para passar uns dias de descanso.

A localização privilegiada (foi construído sobre um promontório) e a proximidade ao mar são um regalo. Pelo exterior do edifício, acede-se de elevador até à parte mais baixa e próxima do oceano, onde está um pontão a partir do qual se pode mergulhar nas águas do Atlântico. Quem preferir dar umas braçadas mais calmas, pode fazê-lo na piscina de água salgada do hotel. Entretanto, entre um banho de sol e outro, relaxe-se no jacuzzi ou faça-se uma pausa no restaurante The Blue Lagoon, para experimentar o buffet de saladas. Mas a surpresa gastronómica está reservada para o jantar no Il Gallo d'Oro. No restaurante gourmet do The Cliff Bay, galardoado em novembro do ano passado com a segunda Estrela Michelin, experimenta-se a cozinha do chefe francês Benoît Sinthon, inspirada nos produtos frescos do mercado e na gastronomia madeirense. À disposição de hóspedes e não hóspedes estão três menus de degustação, mas também se podem escolher à carta propostas como a Neve de Foie Gras (lentilhas, trufas, presunto ibérico) ou o carabineiro português (papa de milho e creme de agrião, lima kaffir com fava tonka).

Na hora de dormir, são 202, os quartos e as suítes no The Cliff Bay, todos de áreas generosas e preparados para nos fazerem sonhar. Com vista para o Funchal ou, claro, para o mar.

No The Cliff Bay existe um SPA, equipado com oito salas de massagem, piscina aquecida (metade interior, outra metade exterior), banho turco, sauna, ginásio e jacuzzi. A carta de tratamentos e massagens inclui, inclusive, cuidados para crianças (acompanhadas por um adulto).

The Cliff Bay > Estr. Monumental, 147, Funchal, Madeira > T. 291 707 700 > a partir de €186