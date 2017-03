Na Pousada Serra da Estrela há mais do que bons ares

Uma política acolhedora das crianças e orientada para as famílias (animais de companhia inclusive) fazem do antigo sanatório das Penhas da Saúde, na Covilhã, um lugar onde o repouso não é tudo. Bem-vindo à Pousada Serra da Estrela

Lucília Monteiro

As crianças a saltar pelos corredores brancos da Pousada Serra da Estrela afastam a evocação do passado repousante do antigo sanatório dos ferroviários da Covilhã. Não sendo uma aposta óbvia, o certo é que, desde a abertura, em abril de 2014, o hotel do Grupo Pestana tem tido uma forte presença de famílias. “Aqui as crianças são reis e enchem de vida o edifício”, conta Paulo Silva, o diretor. Para elas, foi criado uma zona com livros e brinquedos e uma sala de jogos (da playstation à mesa de pingue-pongue), a piscina interior é de acesso livre e há sessões de cinema com pipocas.

O imenso jardim também ali está, seja para construir bonecos de neve ou, quando se instala o bom tempo, para fazer piqueniques e dar mergulhos na piscina exterior. E menores de 12 anos não pagam o buffet do restaurante (€30). Acrescente-se que a política simpática para as famílias estende-se aos animais de companhia, com direito a kit e quartos especiais.

Após décadas ao abandono (enquanto sanatório, fechou as portas em 1969, chegando a servir de residência a centenas de retornados no pós-25 de Abril), o edifício, na encosta da serra, a 1200 metros de altitude, começou a ser recuperado pelo Grupo Pestana em 2011, com projeto da responsabilidade de Eduardo Souto Moura. Praticamente manteve a traça original dos anos 20 do séc. XX, idealizada pelo arquiteto Cottinelli Telmo, com os largos terraços de cura, para as sessões de ar puro dos tratamentos tuberculares, ocupados por espreguiçadeiras. Mesmo as zonas interiores sofreram poucas alterações, como se vê pelas fotografias a preto e branco expostas nas alas comuns.

Nos 92 quartos, o mobiliário sóbrio remete para a época. Aqueles situados nos torreões beneficiam de uma salinha, com dois sofás, para apreciar a vista. Há ainda dois quartos próximos do spa, para quem siga tratamentos específicos. Para além da piscina interior com hidromassagem, sauna e banho turco, o Magic Spa tem duas salas para tratamentos. Porque o repouso e o bem-estar continuam a fazer parte deste sítio.

Pousada Serra da Estrela > Estrada Nacional 339, Penhas da Saúde, Covilhã > T. 21 040 7660 > a partir de €120