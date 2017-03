Migalhos da Serra da Estrela na Casa Cerro da Correia, em Manteigas

Captar fragmentos de vidas simples, próximas da natureza, com os olhos postos no Vale Glaciar do Zêzere, é a proposta da Casa Cerro da Correia, na vila de Manteigas, ideal para desligar das rotinas

Lucília Monteiro

Quando José Maria e Elvira Direito decidiram construir esta moradia de férias, em 1953, a 900 metros de altitude, numa estrada florestal entre a vila de Manteigas e as Penhas Douradas, o isolamento era total. A vista, no enfiamento do “U” perfeito formado pelo Vale Glaciar do Zêzere, pode ser apreciada em vários pontos da Casa Cerro da Correia, mas, a partir de um óculo, a meio das escadas interiores, surge como o vislumbre de um tesouro, que não se pode guardar até se atingir a varanda. Não por acaso, a hashtag #A nossa vista é real ganhou força nas páginas das redes sociais do alojamento local.

Lucília Monteiro

“O meu avô era um homem de negócios, não construía nada que não tivesse rendimento”, conta Inês Cunha Direito, a quem coube, juntamente com Miguel Martins, a recuperação da casa de família. Procuraram manter o que ainda restava da estrutura original, com a tinta sangue de boi das portadas e janelas de madeira a dar agora vida aos remates das divisões. Aos poucos, trouxeram e recuperaram os móveis antigos, das décadas de 40/50, que pertenceram à residência, distribuídos por tios e primos. No piso superior, há quatro quartos (Migalho, Bardo, Cabeço e Rebusco, cada nome convocando vivências), todos diferentes, com uma salamandra no corredor a reforçar o aquecimento. No piso inferior, concentram-se as áreas comuns: a sala de jantar, a cozinha equipada e a sala de estar com lareira, onde há livros e jogos de mesa, além de lápis, aguarelas, blocos de folhas e cadernos, para que os hóspedes se deixem inspirar pela envolvente e registem os dias passados na serra. É um lugar de memórias, “para desfrutar e não só para pernoitar”, diz Miguel.

Lucília Monteiro

Em harmonia com a natureza, seguem uma série de práticas ecológicas, desde a vermicompostagem ao rebusco de cogumelos, castanhas e ervas encontrados na floresta. No exterior, no jardim formado por espécies do parque natural, existe ainda um pátio para refeições ao ar livre, um jovem pomar e uma horta com produtos autóctones, preparando-se sempre um cabaz a pensar em quem chega, além de conservas e compotas confecionadas por Inês. Caso seja pedido, os anfitriões preparam um pequeno-almoço reforçado, com os bolos de leite e os “esquecidos” típicos da região. Também podem ser encomendadas refeições, preparadas com ingredientes de produtores locais, como o mel de Manuel Monsanto, os queijos de ovelha e de cabra de Etelvina Reis e de Augusto Ribeiro ou os cabritos de António Direito. “São pessoas com quem fomos criando relações de confiança e que têm produtos realmente bons”, sublinha Inês.

A casa, no fundo, é o início de um projeto que se quer mais vasto, implicando um mergulho na comunidade. “Há mais para além da contemplação e do puro bem-estar, queremos avançar com passeios temáticos onde contamos as histórias de quem vive na floresta e na montanha, destes lugares, dos animais e das plantas.” Testemunhos e conhecimentos recolhidos pacientemente por Inês (alguns deles reunidos no site https://migalho.com/), prontos para uma versão ao vivo e a cores. Migalho a migalho (o nome dado na vila de Manteigas a um fragmento de tempo, uma porção de espaço, um pedaço de algo), fazem o retrato desta comunidade.

Lucília Monteiro

Casa Cerro da Correia > Cerro da Correia, Manteigas > T. 96 678 7834 > casa de €120 a €150