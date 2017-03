Monte do Giestal: O elogio da preguiça

Nestes 70 hectares alentejanos, em Santiago do Cacém, existe de tudo um pouco: dez casas confortáveis, um spa, um campo de ténis e muito espaço para passear e esticar as pernas. Só não há confusão

O cavalo Jotinha, que nunca dispensa uma cenoura nem uma festa, dá as boas vindas aos hóspedes do Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa, perto da aldeia da Abela, em Santiago do Cacém. Longe da estrada principal e da confusão, esta quinta alentejana, pertencente a uma família produtora de cortiça e de azeite, garantem a tranquilidade. Distribuídas pelo monte povoado por sobreiros, são dez as casas que se podem alugar, com dois quartos, uma cozinha, uma sala com lareira e uma casa de banho. A decoração é simples, com a cortiça e a madeira a darem aconchego nas várias divisões, seja nos pés das mesas, num pormenor do candeeiro, na cabeceira da cama ou num porta velas. Na casa principal serve-se o pequeno-almoço e essa será, muitas vezes, a única altura do dia em que os hóspedes dos vários apartamentos se cruzam. Logo ali ao lado, existe uma espaçosa sala de estar com mesa de snooker, livros, jogos de tabuleiro e televisão, a convidar para serões animados.

Equipadas com cozinhas, as casas permitem autonomia à hora das refeições, mas ao Monte do Giestal podem chegar, encomendando, mimos cozinhados pela dona Fernanda, proprietária do restaurante Cantinho do Petisco. A sopa de tomate, a massa de peixe, o porco preto com migas, a sopa de cação e o frango do campo com pimentos, entre outros pratos vêm dentro de um cestinho de piquenique, ainda a fumegar e prontos para serem saboreados, com todo o conforto e privacidade.

A ajudar à preguiça que por aqui se instala com facilidade, o spa tem massagens e banho turco, mas é ali, na piscina aquecida, que todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 18 horas, acontecem as aulas de hidroginástica, como que a combater o irresistível dolce far niente. A quinta convida-nos também a pedalar por estes 70 hectares, à descoberta dos seus encantos naturais, como um imponente sobreiro, a poucos metros do Jotinha, que se acredita ter cerca de 500 anos. Até as falhas de rede de telemóvel parecem contribuir para nos focarmos no que realmente interessa – a beleza do céu estrelado, por exemplo.

Fora do portão do Monte do Giestal também existe muito para explorar e, por isso, a quinta tem uma parceria com a empresa de aventura Alentour, que organiza passeios a pé e de jipe, para conhecer as praias, as casas típicas alentejanas, as quedas de água e outras atrações da região.

Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa > Cova do Gato, Abela, Santiago do Cacém > T. 269 902 068 > A partir de €100 (duas pessoas, por noite;€25 por cada pessoa extra)