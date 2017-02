Sé Inn, um aparthotel nas ruelas típicas de Braga

A dois passos da Sé, abriu um aparthotel de linhas modernas que dispõe de sete estúdios com kitchenette. O Sé Inn é ideal para famílias ou para estadas de negócios mais prolongadas

Lucília Monteiro

Nem sempre é fácil medir o pulso a uma cidade. O de Braga, não sendo impróprio para cardíacos, tem acelerado nos últimos anos. Pelas suas ruas, circulam mais turistas e os estudantes, outrora confinados às redondezas do campus universitário, já se aventuram pelos bares e cafés do centro, nomeadamente da zona da Sé. Foi por ali que, em julho do ano passado, abriu o Sé Inn, numa rua estreita (seguindo a quadrícula da época romana), com gente dentro, que se senta na soleira da porta quando os dias estão convidativos, alimentando o convívio entre a vizinhança. Sinal de uma regeneração urbanística que se tem feito aos poucos.

O edifício de três andares, devoluto, exigia intervenção urgente. Da discreta fachada, mal se nota a profundidade das obras, adaptando a antiga casa de família às exigências de um hotel destes tempos, com materiais de topo e arquitetura de linhas depuradas. Foram criados sete estúdios, com mobiliário construído à medida, pensados para acolher, idealmente, um casal com um filho (esticar para dois, só em idades mais tenras). Todos com kitchenette, equipada para quem queira confecionar algumas refeições e garantir uma estadia mais independente (embora seja possível encomendar o pequeno-almoço, pago à parte e entregue no quarto às horas desejadas). “A esse nível, não havia grandes alternativas em Braga”, diz Sandra Faria, a gerente. “Na época baixa, acolhemos muitos turistas de negócios, em estadias mais prolongadas e, a partir da Páscoa, muitas famílias, sobretudo espanholas.”

Para além da sala da receção, que disponibiliza todo o apoio e informações necessários, no Sé Inn, não existem áreas comuns. Aos hóspedes, é dado um código de acesso da porta principal, deixando-os livres para partirem à descoberta da cidade. A localização não poderia ser mais central, convidando a caminhadas pelas principais atrações turísticas e pelas artérias pedonais onde as casas de artigos religiosos se misturam com o comércio mais arrojado. Braga, afinal, alimenta-se destes contrastes.

Sé Inn > R. D. Gualdim Pais, 6-8, Braga > T. 253 045 718 > a partir de €68 (pequenos-almoços continentais por €7)