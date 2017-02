Voltar à infância nas Casas do Pátio

Neste turismo rural, na aldeia termal de Caldas da Felgueira, na Beira Alta, recordam-se as memórias felizes das irmãs Catarina e Lídia Minhoto. E, de alguma maneira, as nossas também

É feita de (boas) recordações, a memória das irmãs Catarina e Lídia Minhoto, de 39 e 37 anos, respetivamente, quando olham para as Casas do Pátio, reconvertidas para turismo, a partir de duas casas antigas dos avós maternos – ligadas por um pátio. Estamos na aldeia termal de Caldas da Felgueira, a cinco quilómetros de Nelas, longe das filas de trânsito e dos horários apertados das agendas.

“Regressar às origens, descansar, refletir” – eis as razões que as irmãs evocam para nos levar até à aldeia, onde, em miúdas, durante as férias de verão, se divertiam a apanhar pinhas, a nadar no Mondego com a avó Maria Emília ou a brincar com outras crianças que vinham de fora. Como se precisássemos de motivos para fugir da cidade, pensamos.

“Relacionar as casas com a força da natureza” em volta tem sido, também, a preocupação das duas irmãs desde que, há pouco mais de um ano, abriram as Casas do Pátio. Daí o nome e a decoração das casas – Ar, Água (T1), Terra e Fogo (T2) –, a fazer lembrar as águas do Mondego, o calor das águas termais, a terra e o ar puro que se respira por aqui.

Cada casa tem lareira e lenha à discrição, o que, por estes dias, pode ser o maior dos bálsamos. E como as duas irmãs – Catarina exerce advocacia e Lídia deixou o trabalho como educadora de infância para se dedicar ao negócio a tempo inteiro – são cozinheiras de mão-cheia, o pequeno-almoço (levado numa cesta) inclui compotas caseiras de fruta variada e bolos à fatia, pão da região, requeijão, queijo serra da Estrela, sumos naturais e infusões. E pode ser tomado na mesa da sala ou no terraço com vista para a aldeia. A meia hora de carro, chega-se ao Parque Natural Serra da Estrela ou ao Parque Ecológico de Gouveia.

Mais próximo, encontram-se as vinhas e os vinhos do Dão e todo o património de Viseu. Passados estes meses de frio, as praias fluviais estão ali, a poucos quilómetros, a pedir banhos, como aqueles que a avó Maria Emília dava, com as netas, no rio.

Casas do Pátio > Tv. do Comércio, Caldas da Felgueira, Canas de Senhorim > T. 96 654 0303/96 848 7975 > a partir €80