12 escapadas para o Dia dos Namorados

Vem aí o dia mais romântico do ano, celebrado na próxima terça-feira, 14 de fevereiro. Aqui deixamos várias sugestões de hotéis e casas de turismo, de norte a sul do país, para quem não quer deixar passar a data em branco

VIANA DO CASTELO

Dona Emília Guest House

Para o mês dos namorados, o Dona Emília Guest House, preparou o programa Viana Com Mais Amor, que inclui um jantar romântico no salão Dona Emília, surpresas afrodisíacas, uma noite de alojamento para duas pessoas numa suite, pequeno-almoço no quarto e check out até às 14 horas.

R. Manuel Espregueira, 6, Viana do Castelo > T. 91 781 1392, 91 445 04 24 > €140

BRAGA

Meliá Braga Hotel & SPA

São dois os programas especiais para o Dia de São Valentim no Meliá Braga Hotel & SPA. Especial a Dois com Massagem é o nome daquele que propõe alojamento em quarto duplo, com pequeno-almoço, decoração especial, jantar romântico no Restaurante El Olivo, massagem Momento a Dois (50 minutos), ritual do chá, acesso ao Health Club e check out até às 15h. O segundo programa não inclui a massagem.

Av. General Carrilho da Silva Pinto, 8, Braga > T. 253 144 000 > €200 (estadia+jantar/pessoa)

PORTO

The Yeatman

O hotel The Yeatman sugere várias experiências, desde a simples estadia (com surpresa à chegada) a outros programas que incluem uma seleção de aperitivos do chefe Ricardo Costa e um banho de imersão, entre outros mimos. Existe, ainda, a possibilidade de jantar no Restaurante Gastronómico ou no The Orangerie.

R. do Choupelo, Vila Nova de Gaia, Porto > T. 22 013 3100 > €120 a €1400

Hotel Crowne Plaza Porto

O Hotel Crowne Plaza Porto tem um pacote de alojamento que inclui uma noite na Junior Suite, com garrafa de espumante, morangos com chocolate ou trufas de chocolate, pequeno-almoço no quarto e check out até às 16 horas. No restaurante Poivron Rouge, o chefe de cozinha Jorge Sousa preparou um menu de degustação, para ser saboreado á luz de velas. Também o Wellness Lounge do hotel pensou no Dia dos Namorados e é possível fazer uma massagem para homem e outra para mulher.

Av. da Boavista, 1466, Porto > T. 22 607 25 00 > €190 (estadia), €50 (jantar), €120 (massagens/casal)

COIMBRA

Quinta das Lágrimas

A quinta que foi testemunha do amor de Pedro e Inês preparou ofertas especiais para este dia, entre os quais uma noite em quarto duplo, com pequeno-almoço incluído, espumante e morangos com chocolate à chegada, 25% de desconto nas Massagens Pedro & Inês, jantar com uma ementa especialmente preparada para a noite do dia 14 de fevereiro pelo chefe Vitor Dias e chek out tardio.

No dia 18, acontece ali o Congresso do Amor, um ciclo de conferências gratuito com várias atividades, onde são abordados vários temas relacionados com o Amor. A cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhotto participa em As cartas de Amor e a sua importância para a Literatura; a obstetra e ginecologista Maria do Céu Santo e a Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Manuela Grazina, debatem a ligação entre o amor e o corpo humano, em A Química do Amor e o Amor e a Química; e os escritores Luís Osório, Júlio Magalhães e Tiago Salazar falam sobre a forma como transcreveram as suas emoções para as suas obras. Ao almoço, haverá música ao vivo com Pierre Aderne (€25/pessoa).

R. António Augusto Gonçalves, Coimbra > T. 239 802 380 > a partir de €275

LISBOA

Martinhal Cascais Family Hotel

O Martinhal Cascais Family Hotel, na Quinta da Marinha, preparou um programa específico para os casais com filhos que queiram celebrar esta data, deixando as crianças com uma babysitter . O programa inclui uma ou duas noites em quarto duplo com pequeno-almoço (buffet incluído), uma garrafa de espumante e morangos com chocolate no quarto à chegada, jantar romântico no dia 14 de fevereiro (menu de quatro pratos, com bebidas) e utilização da piscina interior e exterior, jacuzzi, sauna e banho turco (as massagens Lover's Treatment podem ser reservadas, como extra). Para as crianças com mais de três anos, existe ainda a Mini Disco São Valentim, com jantar e diversão das 19h às 22h (€15/criança).

R. do Clube, Quinta da Marinha, Cascais, Lisboa > T. 21 850 7788 > €275 a €416

CASCAIS

Hotel Quinta da Marinha Resort

O Hotel Quinta da Marinha Resort preparou um pacote de alojamento, a pensar no Dia dos Namorados, que inclui um jantar com dicas de amor para os casais mais aventureiros, os mais românticos ou os mais tradicionais.

Quinta da Marinha, Cascais > T. 21 486 0141 > €185 (jantar e estadia), €60 (jantar para dois, bebidas incluídas)

ALMADA

Quinta do Tagus

A Quinta do Tagus, o Restaurante Tago's e a Lisbon Helicopters uniram-se para proporcionar aos namorados dois pacotes de experiências com estadia, viagem de helicóptero de ida e volta entre Algés e Monte da Caparica, jantar no restaurante e pequeno almoço.

Montinhoso Monte de Caparica, Quinta do Tagus, Almada > T. > 21 295 4359 > €490, €495

SESIMBRA

Sesimbra Hotel & SPA

Na paisagem do Parque Natural da Serra da Arrábida, o hotel de quatro estrelas, situado na vila de Sesimbra, tem um programa especial, para usufruir entre sexta-feira, 10, e domingo, 19. A proposta inclui estadia de uma ou duas noites, em quarto com vista para o mar, pequeno almoço, jantar, espumante, acesso ao ginásio e ao spa. São vários os extras opcionais, como massagem a dois, quarto decorado com pétalas cor de rosa, bombons de chocolate ou um prato de frutas no quarto.

R. Navegador Rodrigues Soromenho, Sesimbra > T. 21 228 9800 > €95€ a €324

ALENTEJO

Herdade da Matinha

Para o Dia de São Valentim, a Herdade da Matinha, na Costa Alentejana, criou um pacote especial alojamento, com bebida de boas-vindas, jantar e uma caminhada para ver o pôr do sol. Na herdade de 100 hectares também é possível passear a cavalo, escolher uma massagens a dois ou participar em aulas de yoga para casal.

Cercal do Alentejo, Alentejo > T. 93 373 9245 > a partir de €155

Marmòris Hotel & Spa

Em Vila Viçosa, o Marmòris Hotel & Spa desenhou um pacote de alojamento para os namorados, com direito a jantar prepardo pelo chefe de cozinha Carlos Galhardas. A estadia inclui, ainda, bebida de boas vindas, espumante, morangos com chocolate no quarto, pequeno-almoço buffet, massagem Stone para dois e check-out tardio.

Lg, Gago Coutinho, 11, Vila Viçosa > T.26 888 7010 > €250 a €555

ALGARVE

Macdonald Monchique Resort & SPA

Com vista sobre a Serra de Monchique e a Costa Algarvia, o hotel Monchique Resort & SPA preparou um programa de duas noites, com refeições, mimos diversos e a opção de escolher uma de quatro experiências no spa. O jantar de São Valentim, na terça, 14, será confecionado pelo chefe Louis Anjos e inclui pratos como Ostra da Ria de Alvor com Coco e Ananás, Bacalhau Fresco com Risoto de Lima e Coentros ou, para sobremesa, Manjericão com Iogurte e Gengibre.

Lugar Do Montinho, Algarve, 8550-232 Monchique > T. 28 224 01 30 > €289 (estadia e jantar)