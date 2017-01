The House Ribeira Hotel: Nesta casa já não se dança

O novo hotel da Ribeira do Porto ocupa a antiga escola Balleteatro, tem duas penthouses com vista sobre o Douro e um grab & go do Go Natural

Lucília Monteiro

Duas enormes telas, da autoria de Pedro Vaz, com a temática do Douro, cobrem as paredes das duas salas, logo à entrada. Ao fundo, um balcão de madeira despretensioso funciona como receção. No The House Ribeira Hotel não se encontrará a formalidade habitual dos hotéis. Apesar de ser um quatro estrelas, esta nova unidade do grupo Sonae Capital proprietário do Porto Palácio Hotel e do The Artist Hotel & Bistrô pretende ser “mais descontraída”, como nos conta Sofia Diégues Borges, responsável pelo departamento de marketing e comunicação.

O hotel ocupa os cinco pisos onde, durante mais de uma década, funcionou a escola de dança Balleteatro. E é difícil não imaginarmos esses tempos quando percorremos os diferentes andares agora renovados com 56 quartos (11 premium e duas penthouses). Além da vista sobre o Douro que se alcança das penthouses (interior com 35 metros quadrados e terraço com 18 metros), os quartos situados nas traseiras do hotel dão para o casario do centro histórico. Apesar de ainda "não ter tido oportunidade de visitar o hotel", Isabel Barros, a diretora artística do Balleteatro, recorda, sem nostalgia, que este foi um edifício “muito vivido”. “Muitas gerações passaram por ali”, diz.

Antes de ser escola de dança, o prédio serviu ainda de armazém e chegou a funcionar como uma repartição de finanças. Resquícios desses tempos são as máquinas de picar o ponto e a central telefónica que encontramos no rés-do-chão.

No The House Ribeira Hotel, a ideia é “sentir-se como em casa”, reforça, por seu lado, Sofia Diégues. Os hóspedes podem, por exemplo, levar para o quarto as refeições já preparadas de sushi, massas, sanduíches ou sumos da Go Natural, que inaugura assim o primeiro ponto de venda num hotel (e que está disponível também para o público em geral). Os frigoríficos dos quartos não têm minibar, “precisamente para o cliente poder levar o que quiser”, explicam. Tal como o Go Natural, também o bar, no rés-do-chão, onde os pequenos-almoços são servidos numa mesa comunitária, está aberto ao público com uma variedade de vinhos, cocktails e gins.

The House Ribeira Hotel > R. Infante D. Henrique, 26, Porto > T. 22 011 9006 > a partir de €135, penthouse a partir de €250