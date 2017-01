Oh! Porto: Com um pé nas duas margens

O nome destes seis apartamentos no Porto deve, de facto, ser lido em tom de pasmo: Oh! Porque é o que se sente quando se abre a janela e se contempla a paisagem. Tivéssemos longos braços e quase tocávamos a Ponte Luís I

Visto de fora, numa das ruas estreitas e íngremes da serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, o edifício de três andares do Oh! Porto parece ser só-mais-um um prédio reabilitado da cidade. Mas não. Trata-se de um projeto turístico de seis apartamentos “com os serviços de um hotel, sem ser um hotel, e o conforto de um apartamento, sem ser só isso”. A descrição é de Bruno Ribeiro, 29 anos, e de Pedro Torres, 30 anos, os mentores do Oh! Porto, que se conheceram no curso de gestão hoteleira e, há muito, maturavam a ideia de abrir um negócio. Um Erasmus na Roménia e um trabalho de sete meses na Disneyland, em Orlando, onde aprenderam a importância de “vender experiências e memórias”, abriram-lhes os horizontes.

José Campos

E o Oh! Porto, aberto há menos de um ano, é reflexo disso mesmo. “O turismo está a mudar. Um dos nossos objetivos é abranger as famílias ou quem prefere ter uma maior privacidade”, contam Bruno e Pedro. Neste edifício, os apartamentos têm os nomes das seis pontes do Douro: o D. Luís (um T2 no terceiro piso, com capacidade para seis pessoas) e cinco estúdios loft (para quatro pessoas): Arrábida, Freixo, Infante, D. Maria e São João. Onde tanto pode sentir-se a privacidade de uma casa (cozinha incluída), como usufruir dos serviços de um hotel (concierge, limpeza diária, pequeno-almoço, que chega ao quarto em cestas de vime).

A decoração é minimalista e a arquitetura, a cargo de Nuno Melo Sousa e Hugo Ferreira, apostou no betão e nas madeiras, deixando à vista o pátio do logradouro. Do interior dos apartamentos, da janela ou da varanda, é difícil não soltarmos a tal expressão em tom de pasmo: Oh! Estamos em Vila Nova de Gaia, mas com o Porto em frente, o rio Douro a correr ligeiro, a Ponte Luís I a um palmo da mão, o teleférico ali ao lado e as caves a poucos passos daqui. Bruno Ribeiro e Pedro Torres planeiam expandir o negócio a outras cidades, sempre com uma localização privilegiada que faça soltar um “Oh!” sempre que se abra a janela.

José Campos

Oh! Porto > Cç. da Serra, 85, Vila Nova de Gaia > T. 22 321 6329 > €80 a €270 (pequeno-almoço incluído)