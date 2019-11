16 mercados de Natal no Porto e Norte para encher o sapatinho

Este é um mercado natalício focado na moda e no lifestyle, com mais de 40 marcas presentes, desde joias a bijuteria (Le Corone, .Bruta., Arte Nova, Charme em Prata, Eternal, Bijulandia …), roupas (Nopin, Alperce, Love by K, Maria Mostarda, Kirsy, Piki Kids…) e decoração (Candle In, Bicho da Madeira. Haverá ainda degustações de produtos gourmet, animação com djs, massagens e pinturas faciais. Hotel Intercontinental Porto – Palácio das Cardosas > Av. dos Aliados > 30 nov-1 dez, sáb-dom 11h-20h > grátis

Uma espécie de aldeia do Pai Natal instala-se no Jardim Basílio Teles, com cerca de 80 barraquinhas de madeira, onde se venderá artesanato português e iguarias, dos doces aos enchidos. Jardim Basílio Teles > 29 nov-23 dez, sex-sáb 10h-23h, dom-qui 10h-19h30

