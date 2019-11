16 (bons) mercados em Lisboa para as compras de Natal

Ao ar livre ou dentro de portas, os mercados de Natal são uma boa alternativa para compras originais e solidárias. Do vinagre balsâmico do Convento dos Cardaes às sugestões da blogger Stylista, vale mesmo a pena espreitar estas 16 sugestões

1. Natal Solidário do Convento dos Cardaes

No Convento dos Cardaes, no Bairro Alto, já cheira a scones acabados de fazer, as compotas de fruta e os chutneys estão prontos para serem levados para casa e o almoço/brunch tem sugestões novas todos os fins de semana. É assim, recheado de coisas boas, que há mais de 30 anos se faz o tradicional chá e venda solidária nos Cardaes, iniciativa que este ano decorre até ao próximo dia 15 de dezembro, todos os fins de semana. Por estes dias, pode encontrar marmeladas, biscoitos, geleias, piripiri e vinagre balsâmico, um dos produtos mais cobiçados desta venda de Natal, tudo produzido no convento e com cariz solidário - a receita reverte a favor da Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Convento dos Cardaes > R. do Século, 123, Lisboa > T. 21 342 7525 > até 15 dez, sáb-dom 12h-19h, 12h-15h (almoço/brunch), 16h-19h (chá)

2. Mercadito Blog da Carlota

Este ano, a edição especial Natal do Mercadito Blog da Carlota muda-se para a Cordoaria Nacional e dura dois dias: será já neste fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro. Quem conhece este mercado, especialmente dedicado às crianças e à família, sabe que vai encontrar roupa, brinquedos, calçado e acessórios para os mais pequenos, de marcas portuguesas que não se encontram nas grandes superfícies, mas também propostas de moda para mulher e artigos de casa e decoração, tudo escolhido por Fernanda Velez, mentora do projeto. No programa do Mercadito estão ainda incluídos alguns lançamentos de Natal exclusivos, vários workshops (decorações de Natal e beleza), animação para crianças, várias ofertas e preços de saldo com o Black Weekend. Durante os dois dias vão ser recolhidos bens para a associação Acreditar. Cordoaria Nacional > Av. da Índia, Lisboa > 30 nov-1 dez, sáb-dom 10h-19h

3. LX Rural

Na LX Factory, as quatro edições de dezembro do mercado de produtores LX Rural são dedicadas ao Natal. Nas bancas, há produtos frescos diretamente do produtor, pão, mel, conservas, enchidos, flores e plantas, doces, entre outras iguarias. Lx Factory, R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > 1, 8, 15 e 22 dez, dom 10h-18h > grátis

4. Anjos 70 X’mas Art & Fleamarket

O mercado alternativo Anjos 70 tem edições especial Natal nos dias 7 e 8, 21 e 22 de dezembro. Nestes dois fins-de-semana, cerca de 100 bancas, distribuídas por dois pisos, apresentam sugestões de presentes de áreas tão variadas como arte, gastronomia, vestuário e acessórios. Há ainda artigos vintage e propostas amigas do ambiente. Regueirão dos Anjos, 70, Lisboa > 7-8, 21-22 dez, sáb-dom 11h-19h > grátis

5. Winter Market Stylista

À semelhança da edição de verão, também este Winter Market Stylista terá lugar na Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril. A localização, com muito espaço ao ar livre e pinheiros de copa alta, não podia ter sido melhor escolhida por Maria Guedes. Para esta edição de inverno, a decorrer neste fim-de-semana, dias 30 de novembro e 1 de dezembro, a mentora do projeto inspirou-se nos mercados de Natal escandinavos, com decoração a preceito e iguarias da época. Na secção das compras, as opções são mais que muitas. Entre a centena de marcas escolhidas pela blogger Maria Guedes (também conhecida por Stylista), vai encontrar peças de cerâmica de Anna Westerlund, as botas de estilo cowboy da Pallas, as t-shirts da ISTO, os casacos feitos com mantas tradicionais e as malhas da Benedita Formosinho, os acessórios da Pampa (uma estreia no mercado). Entre um passeio e uma compra, faça-se uma pausa para comer num dos foodtrucks e bancas dedicadas à gastronomia e onde há tentações como os bolos da Brigadeirando. Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril > Av. Amaral, Estoril > 30 nov-1 dez, sáb-dom 10h-19h

6. Mercado de Natal da Penha Longa

Nos dias 7 e 8 de dezembro, o resort do Penha Longa, em Sintra, recebe a sétima edição do tradicional Mercado de Natal, com expositores dedicados ao vestuário, produtos gourmet, pintura e ilustração, artesanato, mobiliário, com marcas como a Senhor Miminhos, Senta Aqui, Nature Designs, Why Not Store, Mutt Dog and Co e Pureza Oliveira, entre outras. Além das compras, os dias vão ser ocupados com várias atividades: sessão de cinema infantil, workshops de bolachas, Little Barman, cartas ao Pai Natal e um atelier de decoração de Natal. Os doces também não foram esquecidos, com chocolate quente, crepes de nutella e banana, churros com doce de leite e chocolates da The Chocolate by Penha Longa. Penha Longa Resort > Estr. da Lagoa Azul, Linhó, Sintra > 7-8 dez, sáb-dom 11h-18h > grátis

7. Mercado Especial Natal CCB

Este domingo,1, há mercado no CCB, mas a edição de Natal, com uma curadoria especial, tem lugar no domingo, 15. Na praça central vai encontrar bancas de artesanato, produtos gourmet, antiguidades, entre outros artigos. CCB > Pç. do Império, Lisboa > 15 dez, dom 10h-18h > grátis

8. Mercado de Natal do Campo Pequeno

Este fim de semana, dias 30 de novembro e 1 de dezembro, o Mercado de Natal regressa ao Campo Pequeno, ainda mais solidário, numa edição que ajudará mais instituições: parte do valor do novo passe de quatro dias, reverte para a Make a Wish e Operação Nariz Vermelho. Este ano, são mais de 150 expositores, com marcas como a Nova Tradição, Armazém das Malhas, Só Fio, Ovelha Mãe, Zouri Shoes , dispostos na arena, com produtos nacionais, muitos deles inspirados nas artes e ofícios portugueses, da gastronomia aos brinquedos.

Durante esta 9ª edição, pode ainda participar em várias oficinas criativas, orientadas pelos expositores e instituições presentes, como a Avó Veio Trabalhar; assistir a showcookings e, até, sair com uma Árvore de Natal, caso decida aderir à iniciativa Pinheiro Bombeiro (parte do valor reverte a favor dos Bombeiros e a árvore é depois transformada em biomassa). Centro de Lazer do Campo Pequeno > Pç. Do Campo Pequeno, Lisboa > 29 nov-2 dez, sex-dom 11h30-21h30, seg 11h30-20h30 > €2 (c/ vale de desconto de €1 para compras iguais ou superiores a €10), €5 passe solidário para 4 dias (c/ vale de desconto de €1 para compras iguais ou superiores a €10; €1 é doado à Fundação Make a Wish e igual valor à Operação Nariz Vermelho); grátis (até aos 11 anos)

9. Natal no Mercado de Cascais

Em três domingos consecutivos (dias 1, 8 e 15 de dezembro), há mercado de Natal em Cascais, com vários expositores de artesanato, produtos gastronómicos e de algumas associações de solidariedade social de Cascais, que aqui vêm mostrar os seus trabalhos. Conte ainda com animação, castanhas assadas, farturas e a oferta dos restaurantes e lojas do Mercado da Vila. Mercado da Vila > R. Padre Moisés da Silva, Cascais > 1, 8 e 15 dez, dom 11h-19h

10. Xmas Time Market

De 7 a 9 de dezembro, no mercado de Natal da Cruz Vermelha Portuguesa, cujo objetivo é angariar fundos para o Centro Humanitário de Lisboa, vai encontrar sugestões de presentes originais, feitos por criadores e artesãos ligados à cerâmica, joalharia, decoração e moda. Mercado da Ribeira > Av. 24 de julho, Lisboa > 7-9 dez, sáb-seg 11h-22h > €2 (€1 dedutível em compras de valor igual ou superior a €10)

11. Mercado de Natal de Alvalade

As casinhas de madeira voltam à Avenida da Igreja, ao Largo Frei Heitor Pinto e à Praça de Alvalade, para dar forma à sexta edição do Mercado de Natal de Alvalade. Ocupadas por várias marcas e artesãos (alguns a trabalhar ali mesmo), e também pelo Pai Natal, têm sugestões de artesanato, produtos tradicionais ou vestuário. Conte ainda por várias propostas gastronómicas e animação. Av. da Igreja, Lg. Frei Heitor Pinto e Pç. de Alvalade, Lisboa > 4-17 dez, 10h-20h

12. Natalis

Um mercado com vários mercados, é assim o Natalis, a decorrer entre os dias 6 de dezembro e 5 de janeiro, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Nesta edição, volta a ter associado a Diverlândia, uma feita popular indoor com uma série de equipamentos de diversão, como carrosséis e carrinhos de choque. No mercado, há uma zona de compras, a praça dos doces e a dos petiscos, uma área de workshops e showcooking e muito mais. Natalis > FIL – Feira Internacional de Lisboa > R. do Bojador, Parque das Nações, Lisboa 4-8 dez, qua-qui e dom 15h-21h, sex-sáb 15h-23h > grátis > Diverlândia > FIL – Feira Internacional de Lisboa > R. do Bojador, Parque das Nações, Lisboa > 6 dez-5 jan, dom-qui 15h-23, sex-sáb 15h-24h (encerra de 9-12 e 24 dez)

13. Feira do Mocho

Para a edição especial Natal, a Feira do Mocho muda de sítio e, nos dias 14 e 15 de dezembro, assenta arraiais no Mercado do Lumiar e no Lagar da Quinta de São Vicente, em Telheiras. A criatividade e diversidade da oferta mantém-se, com artesãos e criativos a mostrar os seus melhores trabalhos, como a Banca Natura by Carla Teixeira, Amor Luso, ART3mis Supplies, Kacttulya, By Quintal, As Palavras Com Que Coses. Mercado do Lumiar > Al. das Linhas de Torres, Lisboa > 14-15 dez, sáb-dom 10h-19h > Lagar da Quinta de São Vicente > R. Professor Francisco Gentil (Telheiras), Lisboa > 14-15 dez, sáb-dom 10h-19h

14. The Gentlemen’s Market & Bons Rapazes

Dois pisos e 4 mil metros quadrados de área, será muito para um mercado de Natal? No caso do The Gentlemen’s Market & Bons Rapazes é o tamanho certo para caberem automóveis, motas, bicicletas, zona de barbearia, marcas de desporto, calçado, vestuário, gadgets e afins, tudo dedicado ao universo masculino. Entre as marcas e projetos confirmados contam-se a Hyphen (ilustração), a Shirt by Hand (camisas personalizadas), a D’Ornellas (calçado), a Meia Lua (relógios de pulso), a Just.O (calças de ganga) ou a Breklim (pranchas de madeira açoriana). Espaço 7 Rios > Twin Towers, R. de Campolide, 351, Lisboa > 14-15 dez, sáb-dom 10h-19h

15. Natal no Adamastor

Reaberto ao público, no início de novembro, depois de obras de requalificação, o Miradouro de Santa Catarina, conhecido como Adamastor (está aberto entre as 7 e 30 e as 23 e 30), recebe, até ao final do mês de dezembro, um mercado especial de Natal, com vários stands dedicados ao artesanato e aos produtos regionais. Depois das compras, ainda pode apreciar a vista. Miradouro de Santa Catarina > Lisboa > Até ao final de dez, qui-sáb 10h-19h

