Na Nícoli, em Lisboa, as mães podem vestir-se tal como as filhas

Fica no Príncipe Real a primeira loja da marca de roupa espanhola Nicolí, em Portugal

Abriu portas em setembro e, desde então, não há espanhol(a) que passe na Rua da Escola Politécnica e não entre no número 177. “Os clientes portugueses também já vieram conhecer-nos”, diz Cristina Custódio, uma das funcionárias. O elevado número de encomendas feitas online a partir de Portugal foi, aliás, uma das razões para a abertura da loja em Lisboa, a primeira fora de Espanha, onde nasceu a Nícoli, em 1994.

No Príncipe Real, são quase 200 metros quadrados, divididos por duas salas: de um lado, a secção de criança (dos 0 aos 14 anos), do outro, as linhas jovem, mulher e homem. Os primeiros anos da marca, fundada por Fátima Ojeda, foram dedicados à roupa de bebé e criança, até se tornar uma referência entre teenagers, mas sempre a piscar o olho às mulheres que se identificam com a imagem da Nícoli.

A aposta nos básicos, de linhas simples com um toque de originalidade, é o que a distingue. As jardineiras e os macacões (neste outono/inverno, de bombazine, €49,90), assim como as calças flare (€49,90) são peças-chave mas também as camisolas (€59,90), camisas (€49,90) e t-shirts de manga comprida (€29,90), versáteis e com bom toque.

São lançadas quatro coleções por ano, mas há que estar atento também às coleções-cápsula e a uma seleção de peças que remete para as tendências da estação – é o caso das carteiras (€44,90) e calças com padrão animal e dos blazers em xadrez (€79,90). Na linha de criança, combinam-se padrões indianos com o algodão espanhol e a lã portuguesa, em cores suaves. A coleção de mulher tem propostas que vão do preto ao bege, que se conjugam com peças em tons de avelã ou cor-de-rosa velho, riscas e até um estampado com palmeiras, a lembrar que a moda pode ser intemporal.

Nicoli > R. da Escola Politécnica, 177-195, Lisboa > T. 21 397 0882 > seg-sáb 10h-20h30