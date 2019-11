Os ténis da Diverge são como uma tela em branco

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Na Diverge, a imaginação tem limite, mas na forma de um número muito grande: 24 milhões. É este o número de combinações possíveis – entre materiais, modelos e cores – para se criar um par de ténis desta nova marca portuguesa. O objetivo é proporcionar, aos fãs deste tipo de calçado, a oportunidade de ter uma peça original, criada à sua imagem. “E garantir que quando vai a caminho do trabalho, não encontra quatro pessoas com ténis iguais”, sublinha João Esteves, um dos sócios fundadores da marca. “Identificámos algumas lacunas no mercado, nomeadamente quando estamos à procura de uns ténis que nos façam sentir mais exclusivos, diferenciados.”

A vontade de fazer um projeto que tentasse inovar, e divergir (daí o nome), já fazia parte dos planos de João Esteves e Ricardo Caupers, amigos de faculdade. Mas foi só no ano passado, em conjunto com Maria Neves e Inês Pinto de Almeida, que a ideia ganhou forma. Desde aí até ao lançamento, em julho deste ano, do site da Diverge (o único canal de vendas), foi um pulinho. Começaram com um modelo de ténis personalizável, em julho passaram a seis: Minimal Low (€150), Slip-on (€150), Minimal High (€175), Ziggy (€200), Landscape Canvas (€200) e Landscape (€240). “É um portefólio eclético e bastante diversificado”, diz João.

Do modelo mais clássico, como os Minimal, aos dad sneakers, os ténis de sola grossa, a seguir as tendências, como os Landscape. O processo de customização assenta em cerca de oito passos, em que se escolhem todos os pormenores de um sapato: da cor da sola ao tipo de pele, do forro interior aos atacadores, podendo até inscrever-se uma palavra ou frase no calcanhar. “Desenhar” um par de ténis é um exercício de gosto e de personalidade. Quem não quiser fazer este caminho, tem sempre a possibilidade de escolher um dos modelos e depois dar-lhe apenas um toque pessoal.

Feitos em Portugal, com matérias-primas de qualidade, os ténis são entregues em qualquer parte do mundo, em 15 dias, garantem os fundadores da marca. Como não se experimentam nem se veem antes, a Diverge disponibiliza o serviço de devolução e troca. Porque o que se quer, afinal, são clientes satisfeitos.

Sem stock, na Diverge, tudo é feito por encomenda, evitando-se assim o desperdício. A marca prepara-se para lançar, em breve, dois novos modelos e, até ao final do ano, uns ténis feitos com materiais reciclados

Diverge > À venda no site www.diverge-sneakers.com > preços a partir de €150