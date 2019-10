Na loja Vintage Dream Cameras, em Lisboa, o analógico está vivo e recomenda-se

A Vintage Dream Cameras abriu na LX Factory, com máquinas fotográficas, objetivas e acessórios, como straps, fotómetros, rolos e filtros. Para mais tarde recordar

Luís Barra

Se há seis anos dissessem a Diana Marques, 40 anos, e ao marido, Nuno Domingues, 39, que hoje teriam uma loja de máquinas fotográficas analógicas, eles não acreditariam. Tinham ambos a paixão pela fotografia, sim, mas foi quando Nuno voltou a ficar desempregado, em 2013, que o casal começou a encará-la como uma alternativa. E, assim, os dois decidiram partir Europa fora, para comprar câmaras fotográficas antigas e acessórios, sem saberem o que lhes esperava quando participaram, pela primeira vez, em 2014, na Feira das Almas (agora Anjos70). “Ficámos quase sem stock”, conta Diana. Dos mercados e feiras de Lisboa, como o LX Market, na LX Factory, até à abertura da Vintage Dream Cameras, em julho passado, foi um passo.

Luis Barra

Entrar na loja, no primeiro piso do edifício 1 da LX Factory, em Alcântara, é recuar no tempo e, do ambiente à decoração, pensada ao pormenor por Diana e Nuno, respira-se nostalgia. “Queremos que os clientes se sintam em casa dos avós”, diz Diana. Sofá de veludo azul-claro em capitoné, estantes de madeira, a condizer com o chão, preenchidas com os mais diversos modelos de máquinas fotográficas analógicas, com preços a variar entre os €120 e os 600 euros. À venda, estão também objetivas, straps, fotómetros, rolos, filtros, e ainda um conjunto de livros técnicos em segunda mão.

Aos domingos, há workshops de fotografia (€30), com a duração de quatro horas e de diferentes níveis de conhecimento. No final, está garantido um passeio para pôr em prática a teoria aprendida. Click!

Luís Barra

Vintage Dream Cameras > LX Factory > R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > T. 96 537 7600 > ter-sáb 11h-19h