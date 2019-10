Alegre casinha: As lojas de decoração, em Lisboa e no Porto, que vale a pena conhecer

Uns apostam nos materiais naturais e no saber-fazer português para desenhar cadeiras, aparadores, mesas e sofás. Outros fazem um verdadeiro trabalho de curadoria, do mobilário aos pequenos objetos. Ideias não faltam nesta seleção de sete lojas de decoração, em Lisboa e no Porto, que fazem o tema de capa da Visão Se7e, nesta quinta, 24, nas bancas. Veja a galeria de fotos