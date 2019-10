Pop-up Store da Gestalten: Uma prateleira de luxo, no Porto

Os mais recentes livros da conceituada editora berlinense, com um design irrepreensível, marcam presença no Banema Studio, no Porto, onde se inaugurou uma pop-up store da Gestalten

Lucilia Monteiro

Para quem se deixa inebriar pelo cheiro do papel, é irresistível folhear os livros expostos. A qualidade das imagens, o design inspirador e a cuidadosa seleção das histórias tornaram as publicações da Gestalten conhecidas em todo o mundo, vendidas em livrarias, museus e lojas especializadas de 120 países. Agora estarão disponíveis, até ao final do ano, numa pop-up store instalada, em lugar de destaque, no Banema Studio, no quarteirão das artes do Porto. “Funciona como complemento, como estamos muito ligados à arquitetura e à decoração, esta é uma forma de atingir um nicho, dar a conhecer a loja e trazer mais pessoas”, conta Dulce Neves, a proprietária.

Foi feita uma seleção de 37 títulos da editora berlinense, fundada em 1995, no pós-queda do Muro de Berlim, aproveitando a cena artística emergente da capital alemã. Inicialmente focados no design gráfico, rapidamente alargaram as temáticas das publicações, antecipando as novidades no design, na arquitetura, na arte contemporânea, na gastronomia, nas viagens e na moda, entre outras. “Somos caçadores de tendências, quando alguém folheia as nossas páginas fica com a sensação de que é algo que já tinha sentido ou vivido, mas nunca tinha visto plasmado num livro”, descreve Tatiana Michaelis, relações-públicas da Gestalten, de passagem pelo Porto para a inauguração da pop-up store. Entre as obras de capa dura, descubram-se os projetos de arquitetura (alguns deles portugueses) destacados em The Home Upgrade ou em The New Mediterranean, os produtos e os ofícios descobertos em The Craft and the Makers, os guias da Monocle ou os livros infantis da Little Gestalten.

Pop-up Store Gestalten > Banema Studio > R. Adolfo Casais Monteiro, 123, Porto > T. 22 766 1910 > ter-sáb 10h-13h, 14h-19h