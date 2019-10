Wonder Room: 5 marcas portuguesas para conhecer na loja pop-up da ModaLisboa

A 53ª edição da ModaLisboa começa nesta quinta, 10, e conta com a Wonder Room, uma loja temporária que abre as portas às novas marcas nacionais, com propostas originais de vestuário, calçado e joalharia. Saiba quais são as 5 marcas que tem mesmo que conhecer

Explorar a cidade e mostrar lugares diferentes, muitas vezes inacessíveis ao público, está no ADN da Modalisboa. Nesta 53ª edição, a semana de moda lisboeta troca o Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, pelas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no Campo de Santa Clara, para apresentar as coleções primavera/verão 2020 de designers de moda e marcas nacionais. Mas não só.

No mesmo edifício vai estar a funcionar, a partir desta sexta, 11, a Wonder Room, aberta ao público. “É uma loja pop-up de promoção e venda de novas marcas nacionais, que vão desde a joalharia de autor ao vestuário, passando pelo calçado, swimwear e chapelaria, que permite criar uma proximidade com os seus fazedores”, sublinha Graziela Sousa, responsável pela Wonder Room.

Nesta edição da ModaLisboa, vão estar 21 marcas nacionais, escolhidas a dedo depois de um processo de candidatura e de seleção. “Valorizamos sempre a singularidade e a mensagem que cada marca passa”, diz Graziela. A Wonder Room tem ainda reservadas algumas surpresas: uma ação de customização de sapatos (11-13 out, sex-dom), uma demonstração de aproveitamento de materiais (12 out, sáb) e ainda uma visita guiada, no domingo, 13, para ficar a conhecer os autores e as histórias de cada marca.

Escolhemos cinco marcas para descobrir na Wonder Room.

1. Zouri

A marca de calçado vegan, lançada por Adriana Mano, é ambientalmente sustentável: pelo uso de materiais certificados (algodão orgânico) mas, sobretudo, porque utiliza plástico recolhido nas praias portuguesas como matéria-prima. Cada Zouri reutiliza o equivalente a seis garrafas de plástico. Na loja pop-up da ModaLisboa, haverá diferentes modelos para experimentar.

2. Cuscuz

Os óculos de sol da Cuscuz são feitos de madeira (material natural) em fim de vida, como móveis, bancos, portas e paletes. A marca, com sede em Coimbra, foi fundada por Ana Mendes e pelo pai, Amâncio Neves, responsável pela produção dos modelos, personalizáveis e feitos à mão.

3. Oxymora

Inês Vilas Boas é a fundadora da Oxymora, uma marca portuense que aposta em peças de vestuário ecológicas, produzidas com material reciclado. É uma marca multigénero, inspirada pela alfaiataria, techwear e workwear.

4. Kapaó

Confecionar acessórios à mão é a palavra de ordem da Kapaó. Cada peça é feita com materiais naturais, recorrendo a técnicas artesanais que têm caído em desuso. Na Wonder Room, a marca apresenta uma coleção de malas com um design moderno.

5. Nuuk

Nesta seleção, não podia faltar a joalharia de autor. A Nuuk começou no Porto, em 2014, pelas mãos de Joana Carvalho e da mãe, Paula. Cada peça é feita de materiais naturais e delicados, apresentando formas lineares e geométricas desenhadas por Joana. Simples e elegante, ao mesmo tempo.

53ª ModaLisboa > Wonder Room > Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército > 11-13 out, sex-dom 14h-22h > entrada livre