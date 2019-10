Giambattista Valli X H&M: Vestir como uma estrela de cinema

1 / 52 2 / 52 3 / 52 4 / 52 5 / 52 6 / 52 7 / 52 8 / 52 9 / 52 10 / 52 11 / 52 12 / 52 13 / 52 14 / 52 15 / 52 16 / 52 17 / 52 18 / 52 19 / 52 20 / 52 21 / 52 22 / 52 23 / 52 24 / 52 25 / 52 26 / 52 27 / 52 28 / 52 29 / 52 30 / 52 31 / 52 32 / 52 33 / 52 34 / 52 35 / 52 36 / 52 37 / 52 38 / 52 39 / 52 40 / 52 41 / 52 42 / 52 43 / 52 44 / 52 45 / 52 46 / 52 47 / 52 48 / 52 49 / 52 50 / 52 51 / 52 52 / 52

Giambattista Valli, é o designer responsável pela próxima coleção colaborativa da H&M, que chega às lojas no próximo dia 7 de novembro. Reconhecido pelas suas criações de alta-costura, principalmente pelos vestidos – usados na passadeira vermelha por celebridades do mundo do cinema e da música –, Valli mostra o seu traço em mais de uma centena de peças, onde se destacam os bordados, a pedraria, o tule, os padrões leopardo e floral, e ainda, um estampado com lábios vermelhos. “Era o momento certo para partilhar a minha visão com um novo público”, disse o designer de moda italiano, que lançou a primeira coleção em nome próprio em 2005, depois de ter passado pela Fendi, Krizia e Emanuel Ungaro.

A revelação da parceria entre Valli e a H&M foi feita em maio deste ano, quando, na passarelle da gala da amfAR (que decorre durante o Festival de Cinema de Cannes), Kendall Jenner, Chiara Ferragni e Bianca Brandolini usaram alguns dos modelos que vão chegar às lojas em novembro. Uma primeira edição, ainda mais limitada, foi posta à venda ainda em maio e depressa esgotou – tal como tem acontecido, de resto, com todas as coleções que a H&M tem desenvolvido com outros designers e marcas internacionais.

Nesta coleção, os vestidos (muitos!) são as peças onde mais se reconhece o traço de Valli, quer pelas silhuetas marcantes e femininas, quer pela sobreposição de tecidos e utilização de tule. Também há malhas e camisolas com capuz adornadas com bordados, sweatshirts com pedrarias, que dão a ilusão de estarmos a usar um colar, e casacos com muito pelo. E ainda botins de renda, slippers, collants, carteiras e bijutaria. A ideia, segundo Valli, é que as peças sejam usadas individualmente ou em conjunto, mas sempre consoante o estilo e a interpretação de cada um.

Também é nesta colaboração que, pela primeira vez, o designer de moda italiano trabalha uma linha masculina – seguindo a ideia de que, e ao contrário do que costuma acontecer, o homem pode vestir peças do guarda-roupa feminino. Da casaca de estilo militar bordada a dourado às calças com padrão leopardo e às t-shirts e camisolas com pérolas bordadas (Valli usa sempre um colar de pérolas, uma espécie de amuleto), também na linha masculina não há monotonia. No próximo dia 7 de novembro, a coleção Giambattista Valli X H&M, chega às lojas – em Portugal, à H&M do Chiado – e também ao site da marca sueca. Logo veremos em quanto tempo esgota.

H&M Chiado > R. do Carmo, 42, Lisboa > T. 800 780 330 > seg-dom 10h-22h > www.h&m.com