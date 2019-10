Vans e "O Estranho Mundo de Jack": Uma coleção de arrepiar

As personagens do filme O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, dão vida à nova coleção especial da Vans. Tem ténis, mochilas, roupa e bonés e chega esta sexta-feira, 4, às lojas da marca

A marca californiana Vans volta a servir de tela a uma nova colaboração com a Disney. Desta vez, imprime as personagens do filme O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, em várias peças de calçado, vestuário e acessórios. São dez modelos de ténis diferentes: no Sk8-Hi, os painéis laterais retratam a caminhada de Jack Skellington pelo cemitério de Halloween Town; nos clássicos Slip-on, é o traje de Pumpkin King, com aplicações de gato e asas de morcego, e a silhueta de Oogie Boogie que ganham vida. Para os fãs de Sally, há um modelo Era Stacked, com costuras feitas à mão, e outro Slip-on.

O casaco Jack, com capuz, mostra a cena "Jack's Lament", onde se destaca o célebre quadriculado da Vans a dar vida a uma colina. Já nas mochilas, a mais colorida é feita com os padrões do vestido de Sally.

Na coleção – para adultos e crianças, porque o universo de Tim Burton e da Disney não tem idade –, há ainda bonés, meias, chinelos sliders, sweatshirts e t-shirts. Vans X O Estranho Mundo de Jack chega esta sexta, 4, a três lojas em Portugal e ao site da marca.

Vans > CC Vasco da Gama, Vans Rua Augusta, Vans Almada e no site www.vans.pt