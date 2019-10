Tailor by Maria do Mar, em Lisboa: Pura alfaiataria e respeito pelo ambiente

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Aberta no início de setembro, a Tailor é a mais recente loja da marca Maria do Mar, que vem juntar-se a outras duas: na Rua Acácio Paiva, com artigos de papelaria, guias, livros; e na Rua João Saraiva, com mobiliário, decoração, brinquedos, acessórios e puericultura. Estão todas no bairro de Alvalade, em Lisboa. “A minha vida é neste bairro. Tenho tudo aqui: praça, talho, mercearias e retrosarias...”, diz Mónica Albuquerque, 36 anos, que em 2014 criou a marca a pensar nas crianças.

Maria do Mar podia ser o nome da filha de Mónica. Quis o destino que nascesse o Manuel, agora com 3 anos. Nos cabides da novíssima Tailor, há peças de roupa pequenas (em tecidos nobres, como o linho, o algodão e a lã), de cores sóbrias, pensadas para bebés a partir dos 3 meses, e outras para crianças até aos 8, 10 anos. Tal como nas restantes lojas, também na Tailor by Maria do Mar se valoriza a sustentabilidade e o comércio justo, se dá atenção aos problemas ambientais causados pela indústria da moda, evitando tudo o que não respeite estes princípios básicos, fundamentais para Mónica. Outra missão é a aposta nas coleções intemporais e de qualidade, que não obedecem a modas e podem depois vir a ser usadas pelos irmãos mais novos. Nesta procura, Mónica encontrou marcas portuguesas de roupa como a Piupiuchick (“muito hype”) e a Cherrypapaya, “orientada para a autonomia das crianças, com têxteis absolutamente extraordinários e cores vibrantes”. No calçado, privilegia também o mercado nacional, com a Pé de Pato (“os melhores sapatos para os miúdos aprenderem a andar”, diz Mónica) e, futuramente, com a Moleke (que anda sempre nos pés da mãe e do filho).

Já nas marcas internacionais, destaque para a Caramel London (“A melhor de roupa infantil do mundo, com peças com corte, e nível de qualidade e de pormenores ímpares”) e também a francesa Bonton, mais descontraída. A grande aposta deste ano será a Número 74, quer em artigos para casa quer em vestuário, que trabalha com lisos, com cerca de 12 pantones em algodões muito leves. Todas as marcas “são pensadas para que as crianças consigam vestir-se sozinhas, conjugar as roupas, sermais livres”, comenta Mónica. E acrescenta: “Na Tailor, acreditamos que quem faz roupa é um alfaiate. Estas peças têm bons cortes, são cozidas com amor e com pormenores.

Tailor by Maria do Mar > R. Acácio Paiva, 11, Lisboa > T. 96 637 4720 > seg-sáb 10h-19h