No Estúdio Bulhufas, nascem os cadernos Amélia, Murilo e Viriato

A brasileira Letícia Burkardt trouxe, para Lisboa, os cadernos feitos à mão. Do Bulhufas – palavra brasileira para as nossas "patavina" ou "nada" –, saem três modelos: o Amélia, o Murilo e o Viriato, com combinações de tecidos, linhas e papéis nas capas, desenhadas por Letícia ou compradas em viagens. O Estúdio Bulhufas é uma das novas marcas portuguesas de estacionário que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, nesta quinta, 12, nas bancas. Veja a galeria de fotos