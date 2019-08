Billie Eilish: A coleção cápsula da cantora-fenómeno para a Bershka já está em pré-venda

É nesta quinta, 29, que a coleção cápsula Billie Eilish x Bershka chega às lojas e ao site da marca espanhola, mas esta quarta, 28, já se encontra em pré-venda exclusiva através das Instagram Stories. A parceria com a cantora americana resultou num conjunto de 19 peças oversize, entre sweatshirts com capuz, calções e t-shirts com cores néon e imagens da estrela pop mundial. No dia 4 de setembro, Billie Eilish atua no Altice Arena, em Lisboa. VEJA A GALERIA