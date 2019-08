Coleção Sarah Affonso: Tesouros por descobrir n'A Vida Portuguesa

A loja A Vida Portuguesa pegou em objetos pessoais de Sarah Affonso e reeditou-os. A coleção inclui cadernos, livros, brinquedos, joias e objetos de uso doméstico que revelam o mundo da artista portuguesa. Tudo bonito

“É uma das coisas mais extraordinárias e bonitas que já fizemos”, diz Catarina Portas sobre a coleção Sarah Affonso, acabada de chegar às lojas d’A Vida Portuguesa, a pretexto dos 120 anos do nascimento da artista portuguesa. E afirma: “Foi um privilégio pegar no seu espólio familiar, em peças de uso doméstico, e reeditá-las.” A ideia de reproduzir objetos que são, sobretudo, memórias da vida e da casa de Sarah Affonso e do marido, José de Almada Negreiros, partiu das netas do casal, Rita e Catarina Almada Negreiros. “O merchandising é uma forma de democratizar e de levar as peças a casa das pessoas. Mas nunca pensei que iríamos tão longe”, confessa Rita, arquiteta, tal como a irmã. “É um mergulho numa obra com um lado familiar e íntimo, ao qual só nós tínhamos acesso”, sublinha.

Na coleção – a primeira com a marca A Vida Portuguesa a partir do espólio de um artista –, estão as almofadas de linho (€45/€50) que Sarah Affonso bordou para a casa de Bicesse, em Cascais; os botões de cerâmica em forma de pregadeiras (€52,50/€57,50) que foram o sustento da família durante um ano; o castiçal de barro encerado, que ganha agora outras cores (€39,50); o caderno de caligrafia criado pela artista, a partir de colagens, para ensinar as vogais aos filhos (€4,90); e os quatro postais para bordar com desenhos de brinquedos ou do folclore tradicional português (€6,90). Além de cadernos, da reprodução de fotografias da família em postais e até de uma caixa de lápis com os mesmos tons da ilustração feita pela artista para a primeira edição do livro A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen. O desejo das netas é de que, com estes objetos, “as pessoas conheçam e se apoderem da Sarah, guardando um bocadinho dela”. E, em boa hora, o fizeram. Bravo!

Em Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian assinala os 120 anos do nascimento da artista com a exposição Sarah Affonso e a Arte Popular do Minho (até outubro). Em setembro, o Museu de Arte Contemporânea do Chiado inaugura Sarah Affonso. Os Dias das Pequenas Coisas.

Coleção Sarah Affonso > À venda nas lojas A Vida Portuguesa, em Lisboa e no Porto, e na loja da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa