A inspiração marítima da marca La Paz chegou a Lisboa

A marca de roupa masculina portuense apontou o leme a sul e instalou-se no Cais do Sodré, em Lisboa, com uma loja inspirada nas tradições do mar, em sintonia com o estilo que apregoa

Foi numa antiga loja de ferragens para navios, que serviu também como armazém de boias para embarcações, na Rua das Flores, Cais do Sodré, que a La Paz decidiu abrir loja em Lisboa. A marca portuense de peças masculinas, que nasceu da ligação às tradições marítimas, tem loja na Ribeira do Porto e, ao fim de quase dois anos à procura de um lugar na capital, descobriu-o num bairro desde sempre ligado ao mar. “Fizemos aqui uma loja-lota. As caixas do peixe, presas em calhas às paredes, servem de gavetas para guardar as peças e os armários são revestidos a redes trabalhadas pelos pescadores da Apúlia [Esposende]”, conta André Bastos Teixeira, 42 anos, um dos fundadores da marca. O projeto de arquitetura ficou a cargo do atelier Skrei – “são verdadeiros artesãos” – e respeita as mesmas linhas da loja do Porto, instalada numa farmácia antiga.

Camisas lisas e com padrões, casacos, t-shirts, camisolas, chapéus, sacos, com tecidos que vão do linho ao algodão, da seda à malha, em modelos de corte intemporal e que espelham o objetivo da La Paz, fundada em 2011: “Ser uma marca de roupa masculina com qualidade e com um posicionamento alto, para competir no mercado estrangeiro.” Com imagem assente no mar português, no gosto dos pais e avôs de André e José Miguel Abreu, 44 anos, o outro fundador, tem a inspiração “no bem vestir, mas mais do lado dos pescadores do que dos iates polidos”, brinca André. Não foi à toa que escolheram o senhor Pereira, pescador de barbas brancas compridas, para ser a cara de todas as campanhas.

A marca foi inicialmente pensada apenas para exportação, os sócios aproveitaram a proximidade da indústria têxtil do Norte para montar a primeira coleção e levaram-na às principais feiras internacionais do setor. Estão hoje presentes em mais de 15 países, da vizinha Espanha à longínqua Austrália, mas a abertura da primeira loja no Porto, em 2014, e agora da segunda em Lisboa trouxe também clientela portuguesa. “Vendemos muitas t-shirts, camisolas, camisas. São peças intemporais, algo clássicas, e muitos modelos são continuados todas as estações.” Os preços andam entre €40 e €65 nas t-shirts, €95 e €150 nas camisas, €60 e €100 nas camisolas, e €80 nos fatos de banho. Tudo batizado com nomes de famílias portuguesas, por isso não estranhe ler “Leão”, “Cunha”, “Ribeiro” ou “Lemos” nas caixas de peixe das paredes.

La Paz > R. das Flores, 16, Lisboa > seg-sáb 11h30-20h, dom 15h-20h