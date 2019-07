Olha as novas sardinhas da Bordallo Pinheiro!

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Ao sexto ano de vida, a coleção Sardinhas by Bordallo Pinheiro continua a renovar-se e há 28 novos exemplares acabadinhos de chegar. Em comum, as novas sardinhas têm o humor, mas as inspirações e os autores vêm de universos muito diferentes. A sardinha tatuada do chefe Ljubomir Stanisic reproduz os desenhos que tem na sua pele, criados por Hugo Makarov; a Barbinhas tem a cara de António Raminhos e retrata o momento em que o humorista se delicia com uma sardinha assada; e a da fadista Gisela João está decorada com pequenos corações pretos e foi inspirada em Lisboa. Mas há mais: a Conserva Sá Pessoa, do chefe Henrique Sá Pessoa; a Alvim e a Conquista do Universo, de Fernando Alvim; a Apelo de Ana Moura, da fadista Ana Moura, e Guitarra da Cuca, de Cuca Roseta.

A estas propostas juntam-se Açores e Madeira, desenhadas pelo ilstrador João Vaz de Carvalho, e ainda, cinco criações com ADN espanhol: Agatha, com a assinatura gráfica da estilista Agatha Ruiz de la Prada; Histeria de Espanha (Abraham Menéndez), Mantón (Andrea Zarraluqui), Chupala (Gonzalo Muiño) e Viva y Olé (Guille Garcia-Hoz).

A coleção Sardinha by Bordallo recria um dos símbolos icónicos de Lisboa e é composta por 100 modelos colecionáveis, entre os quais se incluem dois modelos criados em parceria com o World Press Cartoon: Festiva, do ilustrador cubano Angel Boligán Corbo, e De Risco, do realizador e cartoonista jugoslavo Nedjeljko Ubovic. Há ainda a sardinha No Dia em que ela lhe Faltar, um exemplar de edição limitada e numerada (173 exemplares, €249), desenhada pelo escultor Jorge Pé Curto, que retrata a escassez desta espécie no Atlântico, e a Sardinha do Dia (€49), feita em vidro soprado manualmente.

Coleção Sardinha by Bordallo > €18,90, packs exclusivos de duas sardinhas €34,90 > à venda nas lojas Bordallo Pinheiro em Lisboa, Caldas da Rainha, Ílhavo, Viseu, Braga, nas lojas Vista Alegre e em www.bordallopinheiro.com