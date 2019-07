Estas jóias são inspiradas no MAAT

1 / 3 2 / 3 3 / 3



E se o edifício desenhado pela arquiteta britânica Amanda Levete, em Belém, servisse de inspiração à joalharia portuguesa contemporânea? O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) lançaram o desafio e nove designers portugueses mostram agora o resultado, na loja do museu. Ana Pina, Dalila Gomes, Joana Santos, Kathia Bucho, Leonor Silva, Maria Avillez, Mater Jewellery Tales, Romeu Bettencourt e Vangloria foram os designers escolhidos pela AORP. Inspirados pela fluidez das linhas arquitetónicas do edifício, pela subtil integração do museu na paisagem e pelo efeito cromático do azulejo, cada um criou uma peça – anéis, brincos, colares, pendentes –, na sua maioria em prata (preços entre €110 e €600). A cada dois meses, a montra da loja do MAAT será dedicada a um designer. Por estes dias, é o anel Oval the Other Side, de Kathia Bucho, que está por lá.

MAAT > Av. Brasília, Lisboa > T. 21 002 8130 > seg, qua-dom 11h-19h