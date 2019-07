2for1 Design: Estas flores não murcham

Das mãos de Maria Matos nascem arranjos com ramos, folhas e pétalas preservadas. Fomos conhecer a 2for1 Design

Peónias, rosas, frésias, gipsófilas, hortenses. A lista continua, até porque Maria Matos, 28 anos, é especialista em juntar estas e outras flores tratadas especialmente para durar, as quais mistura com ramagens de eucalipto e oliveira em ramos delicados, para fazer deles decoração para a casa ou dar a alguém especial. “Têm sempre qualquer coisa de campestre”, diz, e isso nota-se na combinação de cores e texturas que imprime no seu trabalho. “Era comum as pessoas terem ramos de flores secas por altura dos Santos ou nas festividades, depois caiu em desuso ali pelos anos 80/90 e até se tornou piroso”, reconhece. “Mas, quando combinadas nas cores certas, fazem arranjos lindos e são uma ótima solução para quem não tem tempo.” As flores chegam da Holanda, escolhidas a dedo. “Muitas levam um banho de cor que não existe na Natureza. Para mim, um dos grandes desafios, e que faz a diferença, está na escolha, para que não fique com um ar artificial.”

Maria faz ramos (há uns cones, lindos, que nem precisam de jarra), coroas de todos os tamanhos, bouquets de noiva, ganchos para o cabelo. Com flores preservadas ou frescas, se assim lhe pedirem, que faz chegar a qualquer ponto do País. Formada em Design no IADE, a meio do curso já trabalhava em revistas de decoração e ainda dava uma ajuda na loja de design de interiores da mãe. “Aquilo de que mais gostava era das produções fotográficas, de compor o ambiente”, conta. Já as flores sempre fizeram parte da sua vida. “Para mim, é tão natural como cortar o cabelo ou ter a casa arranjada.” E assim começou a fazer arranjos para a família e para os amigos, até que, há cerca de ano e meio, despediu-se e assumiu de vez a 2for1 Design. Maria Matos também faz homestyling. “Não escolho cortinas nem almofadas. O que faço é organizar o que as pessoas já têm. Uma prateleira tanto pode ser uma confusão como ter exatamente as mesmas coisas mas arrumadas, com uma estética.”

www.2for1design.com > T. 91 926 5376 > arranjos a partir de €20