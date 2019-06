A marca portuguesa +351 tem uma nova coleção para mulheres

Chama-se Moolight e marca o regresso da marca portuguesa +351 às peças desenhadas para mulher. A nova coleção, desenhada por Ana Penha e Costa, tem macacões, vestidos e t-shirts

Maria Martins

O vestido Soho Terry, de alças finas e linhas direitas, em tecido turco, “uma tendência”, segundo Ana Penha e Costa, é uma das cinco propostas que a responsável da +351 desenhou para a estação primavera-verão. Moonlight, assim se chama a nova coleção, marca o relançamento da linha de mulher, sem esquecer as propostas de unissexo. “As t-shirts de algodão flamé, em várias cores, já existiam na versão feminina, com o logótipo estampado em dourado, mas estava na hora de voltar a investir numa linha propriamente dita”, explica Ana. O que se manteve foi o perfil da marca: linhas simples, roupa minimalista. A par do vestido, a coleção inclui ainda três macacões (dois compridos e um curto) e, ainda, um modelo de t-shirt com nó, que tanto aperta à frente como nas costas. Quanto à paleta de cores, a variar entre o branco, preto, azul e cinza, pode dizer-se que combina com tudo.

No total, a Moonlight tem cerca de 40 peças, todas desenhadas por Ana Penha e Costa, que faz questão de apostar na produção nacional – feita em fábricas do Norte, com tecidos portugueses. Tem t-shirts com a Lua estampada e a Rocketman, uma edição limitada e desenhada pelo pintor Pedro Batista. Também se fizeram polos (manga comprida e curta), com o mesmo tecido turco do vestido Soho; calças, casacos e calções (um dos modelos, com o algodão virado do avesso). Estão à venda no site da marca, na loja do Chiado e, em breve, na zona do Cais do Sodré, quando abrir, em meados deste mês, a nova loja na Rua da Boavista. “Vai juntar loja, atelier e armazém da +351. Tem 220 metros quadrados, divididos em três zonas. É uma coisa diferente”, diz Ana Penha Costa. “Os painéis que fazem a separação vão dar a sensação de estarmos no backstage.”

+351 > R. Anchieta, 7, Lisboa > T. 21 137 9398 > seg-dom 10h-20h > www.plus351.pt