My First Cantê: Estes fatos de banho e calções são para os miúdos

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Na nova coleção de criança Ciao Bambini da Cantê, os calções dos meninos têm desenhos de gelados, motas e pequenos triângulos, e os fatos de banho de menina, mais românticos, são cheios de folhos e de lacinhos, em vários padrões de flores e abelhas.

Tal como a coleção de senhora, Ciao Bambini também foi inspirada na Costa Amalfitana, tema do verão 2019 da marca portuguesa. Em tons pastel, azuis e verde-esmeralda, as peças estão disponíveis em vários modelos, incluindo um em piquet. Mochilas em forma de gelado e scrunchies para o cabelo com os mesmos padrões completam esta divertida coleção da My First Cantê que veste crianças de um aos dez anos.

Cantê > R. Garrett, 29, Cç. Nova de S. Francisco, 10, Lisboa > T. 21 138 0136 > ter-sáb 11h-19h30, dom-seg 12h-19h30 > www.cantelisboa.com