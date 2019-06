Os sabonetes Íris fazem 100 anos e regressaram à Claus Porto

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Os olhos de Anne-Margreet Honing brilham ainda mais quando recorda a primeira vez que folheou os livros onde estão guardados os milhares de rótulos e de padrões originais, pintados à mão, criados pela Claus Porto desde 1887. “Senti-me uma criança a entrar numa loja de guloseimas, as cores dos rótulos são absolutamente mágicas e impossíveis de reproduzir na atualidade”, conta a diretora criativa, numa conversa na loja-mãe, na Rua das Flores, no Porto. Quando, em 2016, ficou encarregue do reposicionamento da identidade gráfica da marca, a designer franco-holandesa era já uma admiradora da Claus Porto. Respeitar e valorizar a sua história era uma prioridade. E os sabonetes Iris, os pequenos guest soaps criados em 1919, ideais para oferecer às visitas, levar em viagem ou perfumar as gavetas, mereciam voltar aos expositores das lojas.

Os clientes podem comprar as caixas de design vintage (embaladas manualmente, como é costume na marca), com um sortido de 15 sabonetes (€24), produzidos com óleos de origem 100% vegetal e manteiga de karité. Os aromas variam entre os florais Voga e Chypre, os refrescantes Banho e Cerina, e os aromáticos Alface, Deco e Favorito. “Não inventámos nada de novo, reeditámos um produto que já existia”, sublinha Anne-Margreet Honing. As cores vibrantes podem não ser exatamente iguais às dos rótulos antigos – quem esteve presente no lançamento do produto teve o privilégio de ver os livros de arquivo – mas a inspiração está lá.

Claus Porto > R. das Flores, 22, Porto > T. 91 429 0359 > R. da Misericórdia, 135, Lisboa > T. 91 721 5855 > seg-dom 10h-20h