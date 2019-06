MUD – Manufacture Under Design: Estas bicicletas são sustentáveis

As bicicletas de madeira feitas à mão por João Baptista deram origem a uma marca que é, antes, uma filosofia de vida. A primeira loja da MUD - Manufacture Under Design acaba de abrir na Baixa do Porto

Tudo começou em 2011, em Ovar, quando João Baptista, 55 anos, decidiu mudar de vida: abandonou a área da publicidade e do design gráfico, para se dedicar ao restauro de bicicletas vintage e de mobiletes. Não satisfeito, “um dia comprou uma tábua de contraplacado marítimo e decidiu fazer uma bicicleta”, conta o filho, João Bonifácio, 32 anos, responsável pela gestão da marca criada, entretanto, pelo pai: a MUD – Manufacture Under Design (começou por se chamar MUD Cycles), que acaba de abrir a primeira loja na Baixa do Porto. Ali, as bicicletas de madeira são o centro das atenções, mas há outros produtos artesanais e sustentáveis à venda. Já lá iremos.

“O meu pai nunca tinha montado uma bicicleta na vida. No início, havia alguma desconfiança porque parecia não ser possível transformar a madeira num veículo”, recorda o filho. A prova está nas mais de 40 bicicletas (a partir €2 800) que tem a circular pelo mundo, todas feitas à mão por João Baptista, a partir de contraplacado marítimo de bétula, folheado a carvalho – só levam metal no aperto das rodas e na coluna da direção. Às bicicletas foi acrescentando vários acessórios: começou pela bolsa de ferramentas para pôr no selim (de pele, com interior de cortiça, €59,90), depois vieram os alforges (a partir €189,90), as mochilas e carteiras de vários tamanhos (a partir €49,90). Mais tarde, nasceram os bancos que aproveitam o desperdício de madeira: o tripé e o mocho (a partir €49,90) e um que tem um selim como assento (mais alto, indicado para ser posto num bar).

“É uma marca de design, não é nem de bicicletas nem de acessórios”, resume João Bonifácio, formado em som, mas que se dedica a tempo inteiro ao negócio familiar. Além das criações da MUD – Manufacture Under Design, a loja vende outros produtos portugueses sustentáveis, como as malas e cestas da Moai (a partir de desperdício têxtil), os tapetes e as mantas da Chicoração, feitos em tear. Tudo com a mesma filosofia.

Em breve, na sala de pedra ao fundo da loja, será montada uma bancada de trabalho semelhante à que João Baptista tem na sua oficina, em Ovar, onde são feitas as bicicletas de madeira.

MUD - Manufacture Under Design > R. Sousa Viterbo, 99, Porto > T. 93 9312 638 > dom-qui 11h-19h30, sex-sáb 11h-21h