C.R.T.D: A marca portuguesa que conquistou Madonna

No Quénia, Miguel Marques da Costa descobriu o tecido leve de algodão com que são feitas as camisas da C.R.T.D (lê-se Curated) – e que Madonna também usa

O mentor da C.R.T.D (lê-se Curated), Miguel Marques da Costa, 25 anos, acredita que tudo acontece por uma razão. Em 2016, estava ele a estudar Gestão Hoteleira na Suíça, quando uma série de imprevistos o fizeram regressar a Portugal. O ano acabaria com uma viagem de férias ao Quénia, que lhe mudaria o rumo profissional. “Tenho dois grandes amigos a morar lá. Foi numa visita a uma fábrica que descobri os tecidos que deram origem à C.R.T.D. Na altura, pedi-lhes que fizessem três camisas”, conta.

De regresso a Portugal, toda a gente se apaixonou pelas camisas, uma peça que considera imprescindível num guarda-roupa. “Perguntavam-me se eram de seda, porque o tecido é de um algodão muito leve, bom, diferente do habitual.” Nascia assim, em 2017, a C.R.T.D, um nome que explica a génese da marca. “Funciona como uma galeria de arte, em que eu faço a curadoria. A ideia é fazer algumas peças em parceria com pessoas que não estejam diretamente na área da moda”, explica.

Além das camisas (€82, manga curta, €86, manga comprida), lançou também as toalhas Kikoy (100% algodão, com franjas na ponta e dois lados, um deles em pano turco, €36), “que na altura não se encontravam facilmente e eram vendidas a um preço alto”, diz Miguel. Para a The Kenya Collection I, escolheu 40 padrões diferentes, entre cores e desenhos. O modelo, produzido no Quénia, numa fábrica familiar, é unissexo, talvez por isso, os tamanhos S tenham esgotado em quatro meses.

Não haverá relançamentos, a ideia é que seja um produto exclusivo, mas acessível. A segunda coleção chega no final de maio, com 25 padrões novos (do XS ao XL), e inclui uma camisa em tom natural, “porque os clientes pediam.” Também haverá calças, pouco convencionais, como seria de esperar, em cinco padrões, que, segundo Miguel, “ficam bem numa saída descontraída, na praia ou numa festa ao fim da tarde”. Tal como as camisas, de resto.

C.R.T.D > à venda no site www.crtdworld.com e na Loja do Museu do Arroz (Comporta)