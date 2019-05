D’Olival Casa: Objetos com alma, em Lisboa

Nesta loja, em São Bento, há taças, tapetes e pratos, inspirados no artesanato português. Com design original e formas orgânicas, as peças da D'Olival Casa sobressaem em qualquer lado

Luis Barra

As primeiras peças escolhidas por Helena Beghetto para a D’Olival Casa foram os vasos de porcelana da Otchipotchi. Pequenos e delicados, estão pendurados numa das paredes de mármore da loja, ao lado dos herbários, um artigo sazonal, também de porcelana, e dos retratos bordados, feitos em estiradores redondos de vários tamanhos. “É tudo inspirado no artesanato português e feito à mão”, diz Helena. “A ideia é que a loja seja uma montra. Portugal faz coisas tão giras, pensei, vamos mostrar!”

O negócio nasceu em outubro do ano passado, umas portas ao lado da D’Olival Azeites & Cia, projeto irmão, aberto em conjunto com o marido, Lino Rebolo, em 2017. “A senhoria veio perguntar-nos se queríamos ficar com a loja. Era uma antiga peixaria, por isso tem as paredes e este balcão em mármore”, conta. “Dissemos logo que sim, mesmo sem saber o que íamos fazer, a não ser que teria de ter coisas portuguesas e que não fosse uma loja para turistas.”

O gosto de Helena pela cerâmica e por objetos para a casa levou a uma seleção eclética e fora do comum, com sugestões como as rolhas em forma de cabeça e com rostos expressivos, da Almavina, uma homenagem às pessoas que trabalham no vinho; as taças de cerâmica da Malga Ceramic Design, com textura de cortiça e inspiradas nos cochos alentejanos; as delicadas tigelas e porta-talheres de Mariana Poppe ou os tapetes puxados e as cerâmicas da Casa Cubista, que se destacam da maioria dos artigos pela cor, em branco, um detalhe que dá alma e diferencia a oferta da D’Olival Casa, mas que não é o único. “Gosto de dar sugestões de uso, mas a utilização que se dá às peças varia consoante a imaginação de cada um.”

A ideia é ir procurando coisas novas e diferentes, para que cada visita seja uma surpresa. O que não vai mudar é o aspeto orgânico deste artesanato, um detalhe que faz toda a diferença, tanto na loja como em casa.

D'Olival Casa > R. Poiais de São Bento, 127, Lisboa > T. 91 874 2209 > seg-sáb 11h-19h30