Na loja Once Upon a Time, no Porto, tudo se transforma

Com peças únicas e originais, feitas de materiais em fim de vida, na loja Once Upon a Time, no Porto, promove-se também a inclusão social

A máxima de Lavoisier “Nada se perde, tudo se transforma” ecoa pelas paredes da Once Upon a Time. Um galo de Barcelos sem cabeça, o tambor de uma velha máquina de lavar roupa, uma máquina de picar carne… Não há objeto que não sirva de inspiração para as criações iluminadas (o termo certo, já que muitas se converteram em candeeiros) de Alexandra Arnóbio, do Era uma Vez, um dos projetos instalados nesta loja/oficina, pertencente à Associação de Tuberculosos do Norte de Portugal (ATNP), em parceria com o Centro Social do Soutelo. Em comum têm a vontade de servir de motor de mudança na comunidade, seja em questões de sustentabilidade seja de empregabilidade de jovens, muitos deles com deficiências. “Quer os produtos vendidos quer as oficinas realizadas servem para financiar as nossas iniciativas”, sublinha Hélder Nogueira, da ATNP.

A imaginação colocada nas peças facilmente desperta a atenção de quem passa na Rua do Heroísmo, no Bonfim, uma das zonas do Porto em profunda mudança. Agarrada a curiosidade, “é preciso explicar, a quem chega, a nossa missão e promover a economia circular”, esclarece Alexandra Arnóbio. Não tem dúvidas de que “o lixo de uns é o luxo de outros” e não se cansa de o provar com o seu upcycling e a sua reciclagem. Os outros projetos de intervenção comunitária que participam na loja são a Oficina Faceadinha, a Artestamos e o Projet’Arte. Há pinturas, instrumentos musicais (novos ou feitos a partir de materiais reciclados), cerâmica e incensos, muitos deles feitos por jovens em situação socialmente vulnerável. “Para eles, é o pontuar de um processo de valorização”, descreve Hélder. Os preços são muito variados e vão desde os €2 (porta-chaves feito com desperdícios de madeira) aos €400 (bombos). Uma mesa no centro da Once Upon a Time irá acolher as oficinas para o público em geral. Transformação de pequeno mobiliário, olaria ou construção de instrumentos são alguns exemplos, e, a partir de maio, irão realizar-se três vezes por mês, aos fins de semana, para pequenos grupos (4/5 pessoas). Um projeto apostado em mudar mentalidades.

Once Upon a Time > R. do Heroísmo, 111, Porto > T. 96 930 0712 > seg-sex 10h-19h, sáb 10h-13h > oficinas entre €25 a €40