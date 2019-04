Stylish (& Organic), da TOMAZ: Um tote bag para chamar a primavera

A coleção Stylish, da TOMAZ, cresceu. Agora, há um tote bag em algodão orgânico, para usar na mão ou ao ombro, com muito estilo

A coleção de malas da designer Eliana Tomaz continua a crescer, agora com um novo tote bag em algodão orgânico. Os pormenores, que distinguem a marca, não se ficam pelo tecido. Começam logo na construção do próprio saco, para que haja desperdício zero de materiais e economia na confeção: o Stylish, assim se chama o modelo, resulta de uma conjugação de dobras (como se fosse um origami, mas mais simples), com apenas duas costuras inglesas laterais.

Em ganga preta, o novo Stylish (& Organic) está disponível num único tamanho, mas (pormenor, lá está) inclui dois pares de alças – 70 cm para usar ao ombro, 40 cm para andar pela mão – em cabedal de curtimenta vegetal, rematado com novos botões metálicos prateados (€65). Para usar por aí, agora que os dias começam a ficar mais longos.

TOMAZ > à venda em www.tomazdesign.com e em algumas lojas selecionadas