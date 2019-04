Bernardo Atelier Lisboa: A nova loja do Príncipe Real é um convite para famílias

Tem peças portuguesas e estrangeiras, a piscar o olho à intemporalidade, e nem os cães foram esquecidos. Bem-vindos à Bernardo Atelier Lisboa

A Bernardo Atelier Lisboa abriu na Rua Dom Pedro V, no final de fevereiro. E basta dar uma olhadela à montra, para se perceber que em nenhum outro bairro encaixaria tão bem como no Príncipe Real, onde as lojas transpiram design e bom gosto. Alexandra Bernardo, a proprietária, conhece-o bem, graças à Loja Real, em frente ao jardim, onde começou por vender artigos para criança há sete anos, e que, mais tarde, transformou numa concept store para homem e mulher. “Já não conseguia ter tudo o que queria. Sempre adorei esta loja [até outubro era a Mini by Luna], como espaço físico é linda. Quando vi que estava disponível, pensei que seria boa ideia pôr aqui algumas peças novas”, conta. Há artigos para homem, mulher, criança e casa, com peças que provavelmente serão “namoradas” antes de serem compradas.

Como assinatura da casa estão as túnicas de linho e os vestidos de algodão, desenhados por Alexandra e produzidos em Portugal, com a marca Bernardo Atelier Lisboa. “Fiz questão de que fossem intemporais”, frisa. Estão também os vestidos, fofos e toucas de criança, e as sandálias e alpergatas da marca Loja Real. “Têm padrões e tecidos diferentes dos que temos na outra loja. E nunca faço produções em massa, porque gosto de manter alguma exclusividade”, explica. Para selecionar tudo o resto, Alexandra percorreu várias feiras têxteis e de decoração, na Europa, à procura de marcas que ainda não estivessem em Portugal, apostassem no design europeu e, no caso de virem de outros continentes, fossem sustentáveis. Dessas expedições vieram parar às prateleiras da Bernardo os brinquedos de cortiça da portuguesa Elou; os de madeira da francesa Briki; as t-shirts, sweatshirts e fatos de banho para homem da espanhola Edmmond Studios; as garrafas de água da italiana Palomar, onde estão impressos todos os fontanários de Lisboa; as peças para a casa da dinamarquesa Bloomingville; as taças de comida para cães da SeaKisses; e as meias da norte-americana Socksmith (tudo entre €1,50 e €400). Em breve, a loja cresce para a sala do fundo, com peças de praia, e, posteriormente, para a mezzanine. “Eventualmente, terei exposições ou plantas e móveis de jardim.” Por agora, mantém-se a oferta para todas as idades – e vontades.

Bernardo Atelier Lisboa > R. D. Pedro V, 74, Lisboa > T. 21 150 2626 > seg-dom 10h30-20h