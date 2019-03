A arte de trabalhar a pele na loja A Indústria, em Lisboa

Na Embaixada, no Príncipe Real, Denise Lemos mostra a sua paixão pelos processos de fabrico tradicionais, numa linha de acessórios e vestuário para homem feitos para durar

A pele, grossa e com textura, e o processo de fabrico artesanal distinguem os sacos de viagem, as mochilas, os porta-cartões, os cadernos e as pastas d’A Indústria. A marca é 100% portuguesa e desenhada para homens. Depois de trabalhar, durante mais de uma década, com malas e acessórios femininos, Denise Lemos aventurou-se num novo projeto, concretizando um sonho antigo. “Houve uma altura em que pensei lançar uma linha de homem, aconteceu agora, depois de alguns anos a criar peças para a Linkstore, uma loja multimarca que abri em 2013 na Embaixada, no Príncipe Real”, explica a responsável.

Em outubro do ano passado, a Linkstore deu lugar à marca Indústria. “Comecei com um saco de viagem, porque era uma peça consensual, mas já tinha a ideia de desenvolver uma linha com vários produtos.” A mochila reversível, que se transforma em mala, é um best-seller, e o impermeável para a chuva, uma peça muito prática para usar na cidade. Também há peças de vestuário, como t-shirts, polos, meias e camisolas, fabricadas em Barcelos, no Norte do País. O design é intemporal, porque, diz Denise Lemos, “não sigo estações nem modas”. “O que produzimos são básicos, o mais simples possível.

O foco está na matéria-prima e na qualidade, isso é o mais importante.” Na loja, no piso 0 da Embaixada, encontram-se todas as peças produzidas na fábrica em Sintra, com a ajuda de artesãos de mão-cheia: maleiras, cortadores de pele, entre outros profissionais que dão vida às suas ideias. “Aquilo de que eu gosto mesmo é de criar, de fazer, ir à fábrica, comprar as peles e as ferragens, um pormenor importante, na minha opinião, que tem de estar em harmonia com o resto da peça”, defende.

Embaixada > Pç. do Príncipe Real, 26, piso 0, loja 0.3, Lisboa > T. 92 627 5953 > seg-sáb 12h-20h, dom 11h-19h