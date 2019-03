AzoresBotanic: Estas plantas para a casa vêm dos Açores

1 / 4 Gonçalo Mar 2 / 4 Gonçalo Mar 3 / 4 Gonçalo Mar 4 / 4 Gonçalo Mar

Não são cultivadas em estufas nem levam adubos químicos, como a maioria das plantas à venda (vindas sobretudo da Holanda). As palmeiras, os fetos arbóreos, os filodendros ou as costelas-de-adão da AzoresBotanic nascem no solo vulcânico da ilha do Faial, ao sabor do vento do Atlântico, alimentadas pela água das chuvas. “São mais orgânicas”, diz Francisca Maltez, que quis trazer para Lisboa o verde dos Açores, onde cresceu.

A ideia ganhou forma num cantinho da Comcor, loja de moda e design de criadores portugueses que teve na Rua Alexandre Herculano. “Coincidiu com esta tendência de voltar a ter plantas em casa”, conta. Há um ano, fechou a porta e lançou-se no novo projeto (além do showroom, a AzoresBotanic está à venda na loja Poeira, em Lisboa). Francisca, 39 anos, é formada em Arquitetura Paisagista e em Biologia, e sabe do que fala. “Vou introduzindo as espécies, para ver se se adaptam ou se precisam de cuidados especiais. O clima dos Açores é subtropical húmido, aqui temos um clima mediterrânico, o ar é mais seco, no verão as temperaturas são mais altas e no inverno temos geadas.”

A quem se encantar pela exótica Heliconia velloziana, que os descobridores portugueses trouxeram do Brasil, ou pela Ravenala madagascariensis, originária de Madagáscar, Francisca Maltez garante que ficarão bem instaladas. “São entregues com o solo adaptado ao tipo de planta e isso é muito importante para ter sucesso”, sublinha. Também faz bonitas composições, o que só resulta quando há tanto gosto e prazer naquilo que se faz. “Acho maravilhoso ter plantas, qualquer uma.”

AzoresBotanic > Av. Álvares Cabral, 62 – 4º esq., Lisboa > T. 91 220 8062 > www.azoresbotanic.com