Tigers at Play, em Lisboa: Da arte da brincadeira

Em Arroios, junto ao Mercado do Forno do Tijolo, acaba de abrir a Tigers at Play, uma loja de roupa para crianças com peças simples, bonitas e funcionais. À prova de correrias, saltos e salpicos vários

José Carlos Carvalho

Do rosa pálido das paredes à bancada, que tanto serve de mesa de trabalho como de expositor, tudo é simples e delicado na Tigers at Play. Nas peças de roupa, porém, nada de folhos, brancos e cor de rosinhas, que a indumentária das crianças quer-se bonita, mas também confortável e funcional – e, sobretudo, à prova de brincadeira. A marca começou por vender através da internet e abriu esta semana uma loja, em Arroios, junto à entrada de cima do Mercado do Forno do Tijolo, no mesmo sítio onde em tempos esteve uma padaria, e onde ainda funciona o atelier. Evgeniya chama-lhe um “family affair” e, com isto, ela quer dizer qualquer coisa mais do que um “negócio de família”.

A história da Tigers at Play confunde-se com a história pessoal de Evgeniya Tabakova e de Carlos Noronha Feio. Ela é russa, tem 39 anos e tirou Design de Moda. Ele é português, artista, tem 37 e estudou no Royal College of Art, em Inglaterra. Os últimos anos, o casal viveu-os entre a monumentalidade de Moscovo e o turbilhão de Londres, conforme contam. Em Lisboa, encontraram uma cidade onde é possível ter uma vida mais calma. As duas filhas, gémeas de cinco anos, agradecem. E o trabalho também. “Aqui podemos concentrarmo--nos, não sentimos tanta pressão”, explica Carlos.

O nome – Tigers at Play – inspira-se numa obra do inglês George Stubbs, que num conhecido quadro chamou tigres aos leopardos que pintou. “Achámos graça à subversão porque é óbvio que são leopardos”, comenta Carlos. “A nossa ideia de marca também tem muito que ver com o nosso estilo de vida”, revela Evgeniya, a responsável pelo desenho das peças. Os tecidos são para lavar na máquina e a escolha dos materiais, acrescenta, é sempre “consciente”. “Não tem que ver com tendências e, por isso, ultrapassa a ideia de coleção da estação.” Por exemplo: inspirado nos fatos dos operários, o Worker’s Dress (€55) é cortado de maneira a permitir o movimento dos braços. Nas cores, predominam os beges, os castanhos, os pretos, os azuis e, uma vez por outra, o amarelo (“É o Carlos que me desafia a sair das minhas cores”, diz Evgeniya). Por sua vez, as peças em lã – os gorros (€24, €55 em caxemira) e as mantas (€45) – são produzidas por artesãos com quem Evgeniya e Carlos se cruzaram. Que, como se vê, tanto têm de globais como de locais.

Tigers at Play > R. Damasceno Monteiro, 104 C, Lisboa > T. +44 7931 280 063 > qua-sáb 11h-18h > www.tigersatplay.com