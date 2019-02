Lachoix: A versatilidade num par de sapatos

Confortáveis, são uma alternativa aos ténis e adaptam-se na perfeição a todas as horas do dia. Estes “loafers” da Lachoix têm sotaque francês, mas são “made in Portugal”

Jorge Simão

A ideia já fervilhava desde 2014, mas só no final do ano passado, ainda a tempo das compras de Natal, é que Fátima Carvalho lançou a Lachoix, uma marca de calçado feminino, na qual os loafers são as estrelas. “Sempre gostei de moda, em especial de sapatos; foi a necessidade de encontrar uns que fossem práticos e confortáveis, sem esquecer o estilo, que me levou a criar a Lachoix”, conta. “A base é o estilo andrógeno, por isso escolhi os loafers, um básico com uma forma masculina, mas que na coleção ganha um toque feminino. São uma alternativa confortável aos ténis e adaptam-se na perfeição, se os quisermos usar numa ocasião mais formal. Era essa a minha ideia, criar uma coisa fora da caixa e com pinta”, sublinha. A grande aventura, como descreve Fátima Carvalho, começou por ganhar forma nos protótipos, desenvolvidos com a ajuda de uma designer, feitos com as peles que havia comprado, há cerca de dois anos, numa feira em Milão.

O resultado está numa coleção de loafers com onze variações de pele e tecido, fabricados em Portugal, disponível no site da Lachoix, por enquanto o único canal onde é possível adquirir os modelos (os preços variam entreos €170 e os €180). Um dos mais caros, uma edição limitada em pelo e padrão com um camuflado, já se encontra esgotada, mas há muito por onde escolher. Entre os loafers disponíveis encontram-se o Tomboy Chic, um clássico e valor seguro em qualquer guarda-roupa, duas versões com padrão zebra em pelo e três com berloque. Além dos modelos em pele, a Lachoix tem uma alternativa em veludo cristal, disponível em quatro cores: verde-musgo, vermelho, cinza e azul-noite. “Este tipo de sapato usa-se no ano inteiro. A minha ideia é ir fazendo algumas edições especiais e alguns lançamentos, sem me prender a estações ou tendências”, garante Fátima.

Lachoix > www.lachoix.com > T. 91 942 4231