Le Mot: Estas palavras não as leva o vento

Bem agarradas ao peito, expressões do vocabulário francês, como “sans souci” ou “comme il faut”, decoram a nova coleção de oito t-shirts da Le Mot, 100% algodão. Para este lançamento, a marca portuguesa, desenvolvida por Susana Santos, inspirou-se também no amor, com uma versão onde se lê “je t’aime moi non plus”, num tributo à canção de Serge Gainsbourg e Jane Birkin, e outros dois modelos com “mon amour” e “mon chéri”.

Uma edição da t-shirt “crème de la crème” com letras de veludo, um clássico da Le Mot, e outras duas propostas com as palavras “sauvage” e “minimaliste”, inscritas sobre o lado esquerdo do peito (o do coração, precisamente), completam as novidades. A coleção é unissexo e está disponível nos tamanhos XS ao L (€39).

Le Mot > à venda no site www.le-mot.com e nas lojas Fio d’Água, Bah, Oui!, Campo de Ourique Concept Store (Lisboa), Cura Style Essentials (Monte Estoril) e The Hut Boutique (Almancil)