Na nova loja da Vans, em Lisboa, há tudo e mais um par de ténis

A nova loja da marca californiana na Rua Augusta, em Lisboa, é a maior da Península Ibérica. E tem uma escada em forma de half-pipe

Phil Boutefeu

Parece pequena, à primeira vista. Mas não é. São 150 metros quadrados, o que faz com que a primeira loja de rua em Portugal da Vans seja a maior da Península Ibérica. Cabe lá tudo: as coleções de vestuário, calçado e acessórios, de homem, senhora e criança, e ainda, para delírio dos adeptos e colecionadores da marca (é verdade, há quem colecione), várias edições exclusivas.

A nova loja da marca californiana ocupa o rés do chão e primeiro andar de um dos prédios pombalinos da Rua Augusta e tem duas entradas. Num dos lados, a coleção de clássicos da Vans, sweat-shirts e t-shirts com o logótipo, casacos masculinos deste inverno e vários acessórios (meias, relógios, bonés e mochilas). Do outro lado, uma amostra da linha de calçado.

Phil Boutefeu

No primeiro andar, descobre-se o resto. A coleção, feita em parceria com a Marvel, traz o universo do Capitão América, Homem-Aranha ou Incrível Hulk a várias peças de vestuário e calçado, e as propostas femininas (onde não faltam t-shirts com pormenores em animal print, uma das tendências da estação) têm uma zona específica, assim como a coleção de criança e homem. Também no primeiro piso, encontra-se outra parede repleta de ténis, tudo o que a Vans tem disponível.

A nova loja tem ainda outras particularidades, tais como: a escada que dá acesso ao piso superior foi construída em forma de half-pipe; uma das peças decorativas em destaque é uma bota gigante do modelo Sk8-hi em preto (um dos mais vendidos) e existem duas vitrinas onde se dá a conhecer uma parte da história da Vans através de peças doadas pelo skater norte-americano Steve Caballero e alguns modelos antigos dos Era, os primeiros ténis da marca. Uma autêntica viagem pela alma da marca que virou ícone.

Phil Bourefeu

Vans > R. Augusta, 254, Lisboa > seg-qua 9h-19h, sex-sáb 9h-20h, dom 9h-18h