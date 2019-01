Serrote: Os cadernos que nascem de tudo. Até das estrelas no céu

1 / 5 D.R. 2 / 5 D.R. 3 / 5 D.R. 4 / 5 D.R. 5 / 5 D.R.

Quem segue o trabalho da Serrote sabe que a marca não faz reimpressões dos cadernos esgotados. Por isso, para compensar os que gostam de rabiscar nas suas edições, todas elas impressas em tipografia com carateres móveis, a dupla de designers Nuno Neves e Susana Vilela tem novidades frequentes. No caderno Estádio (€9), inspirado no jogo de matraquilhos, escreve-se em 32 páginas relvadas; no Estrelado (€9), uma edição dedicada ao céu noturno e às estrelas, são as folhas azuis, pontuadas pelas principais estrelas do Hemisfério Norte, que guiam a escrita ou o desenho. A terceira novidade chega na forma de um bloco de etiquetas (€9,80), com 108 unidades (para recortar), impressas em tipografia a vermelho e a azul. A edição encontra-se limitada a dois mil exemplares para cada um dos cadernos. Quando acabar, acabou, já se sabe.

www.serrote.pt > à venda no site e em várias lojas de Lisboa, Porto e no resto do País