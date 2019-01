No calendário de O Beija-Flor, os 12 meses do novo ano são (muito bem) ilustrados

“Na dúzia do dezanove, venha à tona o que nos move.” A frase dá mote ao tema do calendário de 2019 de O Beija-Flor, a marca de estacionário de Susana Gomes que tem nome de ave. Feito à mão, o calendário de parede (em tons amarelo-mostarda e azul-escuro) tem, pela primeira vez, uma edição temática dedicada aos ditados portugueses, a marcarem cada mês do ano. Novidade é também o convite feito pela criadora a quatro ilustradores portugueses (costumam ser 12): João Fazenda, Carolina Celas, Tiago Galo e Joana Rosa Bragança, para cada um desenhar três meses do ano, tornando assim, segundo diz, o calendário “mais dinâmico”. A escolha do tema surgiu-lhe das memórias de infância. “Desde miúda que ouço o meu tio mais velho falar dos meses do ano, da época do ano, das colheitas, sempre com uma expressão portuguesa na ponta da língua, e isso sempre me fascinou”, conta a designer gráfica, de 32 anos, no site da marca.