Casanova: Simplicidade e bom gosto na nova loja de decoração, em Lisboa

Na primeira loja da decoradora de interiores Lígia Casanova, na Lapa, encontram-se objetos que fazem sorrir e dão alma a uma casa

Bruno Barbosa

Todos os projetos de decoração de interiores de Lígia Casanova incluem porcelana, vidro, metal, terracota e linho. É com este tipo de materiais, crus, orgânicos e de ar artesanal que cria ambientes, a maior parte inspirados no design escandinavo, sempre com um objetivo comum: criar casas felizes e harmoniosas, onde as pessoas se sintam confortáveis. Como é que consegue? Aparentemente, de forma simples, incluindo peças originais que marcam a diferença no meio de todas as outras: um prato de porcelana com um passarinho dourado, uma bola de Natal em vidro e com luzes, um tabuleiro de madeira, uma moldura, um porta-revistas.

Bruno Barbosa

Foi por causa desses objetos que Lígia lançou, há cerca de um ano, a loja online Casanova Store, inaugurando agora a primeira loja de rua. “Primeiro, os clientes queriam saber onde podiam comprar as peças que eu utilizava nos projetos. Depois começaram a perguntar quando é que abríamos uma loja física. Sentiam necessidade de ver as peças ao vivo, um pouco à semelhança dos espanhóis, que gostam de ver com as mãos”, brinca Lígia.

A Casanova abriu portas no final de novembro, no bairro da Lapa. É uma casa pequenina, com 15 metros quadrados aproveitados ao máximo. “Da antiga papelaria só deixei ficar as escadas de ferro em caracol. Estava tudo em péssimo estado”, explica a designer de interiores. Expostas em armários de madeira e prateleiras estão diferentes coleções, com nomes como Raw Collection ou A Magical Christmas, que dão vida aos ambientes criados pela designer e são fruto da sua pesquisa em feiras e fornecedores que visita ao longo do ano. “As pessoas não vão encontrar nada que não as faça felizes. Gosto que peguem numa peça e esta as faça sorrir”, diz Lígia. Duas portas ao lado, no número 82, há uma montra pop-up, uma extensão da loja na qual todos os meses a designer apresenta um ambiente diferente, replicável em qualquer casa, e produzido com os pratos, jarras e caixas à venda na loja.

Casanova > R. das Praças, 78 e 82, Lisboa > T. 91 225 8968 > qua-sáb 13h-20h