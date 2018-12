Louis Vuitton 2.0: A loja da marca francesa em Lisboa reabriu revista e aumentada

Renovada e ampliada, a loja da Louis Vuitton, na Avenida da Liberdade, tem agora disponíveis todas as linhas da maison francesa. Uma tentação dividida em dois pisos, um feminino e outro masculino

1 / 6 2 / 6 Stephane Muratet 3 / 6 4 / 6 Stephane Muratet 5 / 6 Stephane Muratet 6 / 6 Stephane Muratet

Se a loja da Louis Vuitton em Lisboa fosse uma peça icónica da marca francesa seria, certamente, um dos baús criados pelo fundador. A explicação é simples. Depois de oito meses de obras – em que se manteve de portas abertas – apresentou-se ao mundo remodelada, ampliada e com muitas novidades, como se de um baú cheio de surpresas se tratasse.

Reinaugurada no passado dia 3, surpreende pela decoração sóbria e elegante, pontuada por algumas peças de destaque. Logo à entrada, a fazer a ligação entre os dois pisos – o de cima, dedicado ao universo feminino, o de baixo, ao masculino –, estão três cadeiras Cocoon, desenhadas pelos irmãos Campana para a coleção de mobiliário Objets Nomades da marca e à qual também pertencem os três posters expostos numa das paredes do piso térreo. À medida que se exploram os quase 700 metros de área, outros objetos decorativos Louis Vuitton (LV) despertam a atenção, como a mesa de matraquilhos com a tela Damier em grafite e a prancha de surf, criada para o desfile da coleção de homem primavera-verão de 2018.

A grande novidade será, certamente, a de reunir a maior variedade de artigos da marca até agora disponíveis em Portugal, incluindo a coleção de pronto-a-vestir para homem e mulher. Numa loja onde tudo foi pensado ao pormenor, a coleção feminina é apresentada como se estivéssemos num enorme closet, onde tudo está em exposição. De sala em sala, vamos descobrindo modelos icónicos da marca, como as malas Alma ou Neverfull, versões em pele exótica e ainda a boite chapeau, em azul, inspirada no azulejo português e feita em exclusivo para a abertura da loja lisboeta. Seguem-se pequenos objetos de marroquinaria, a relojoaria, as sete fragrâncias LV e os lenços.

Mais à frente, estão em destaque os sapatos e o pronto-a-vestir que, ao contrário do habitual, é composto por peças para as diferentes estações do ano, a pensar nos clientes que hoje estão em Lisboa, amanhã em Angola e depois seguem para a Suíça. Por esta altura, podemos encontrar a coleção Cruise 19 – incluindo os modelos desenhados por Grace Coddington para a LV, em conjunto com o diretor criativo da marca francesa Nicolas Ghesquière, e inspirada no amor pelos gatos da ex-diretora criativa da Vogue americana. Já no piso térreo estão as propostas masculinas. E aqui, os homens não se podem queixar da oferta, recheada de sapatos, artigos de viagem e escritório, que podem ser personalizados, e ainda a pré-coleção para a temporada 2019, desenhada pelo Studio da Louis Vuitton, e que apresenta o padrão Monogram Galaxy, com motivos ligados ao Universo.

Mas há outros detalhes que fazem da loja na Avenida da Liberdade uma das mais especiais da LV. A entrada secreta, pensada para os clientes que preferem a discrição, e a sala privada, ao fundo no primeiro andar, onde sob marcação, é possível ter um atendimento ainda mais exclusivo do que o habitual em marcas de luxo. Nesta zona, onde se destaca uma obra do artista alemão Anselm Reyle, não falta um provador de áreas generosas – que, por estarmos numa casa francesa, é chamado de cabine d'essayage –, sofás e claro, todo um universo LV para experimentar e fazer sonhar.

Louis Vuitton > Av. da Liberdade, 190, Lisboa > T. 21 358 4320 > seg-qui 10h-19h30, sex-sáb 10h-20h