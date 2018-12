Pop-Up de Natal Cabana, em Lisboa: Nesta loja temporária há presentes originais

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Para quem precisa de boas ideias para oferecer neste Natal, fique a saber que vai decorrer n’ A Sociedade, em Lisboa, um mercado com produtos para a casa, escritório, cozinha, lifestyle e leitura. O Pop Up de Natal da Cabana - um site que é loja e blogue, com objetos escolhidos a dedo por Marta Braga e Álvaro Ramos, ela jornalista, ele gestor de produto - acontece a partir desta quinta-feira, 13, e até sábado, 15, no Príncípe Real.

Durante três dias, ali vão estar à venda as canetas da marca alemã Kawecpo Sport Fountain Pen Fox (€25); o jogo The Confessions Cards (€25), um jogo de cartas divididas em cinco categorias (carreira, sexo, dinheiro, relações e família), e o saco em pano No One is Normal (€42), feito em 100% algodão, ambos de Londres. Do Japão, vêm as canecas Kinto Mug (€15) e, de Espanha, a capa para portátil Walk With Me (€38). Portugal não fica de fora nesta seleção, e entre outras propostas, encontra-se uma caixa de receitas criada com Catarina Vaz da Grafolita, forrada a linho com uma gravação a ouro, um conjunto de 12 cartões para apontar as receitas e seis separadores.

Pop Up de Natal Cabana > A Sociedade > R. Luís Fernandes, 32 A > 13-15 dez, qui-sex 12h-18h, sáb 10h-19h